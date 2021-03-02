На базе Санкт-Петербургского горного университета состоялось расширенное заседание, посвященное вопросам создания полигона, имитирующего реальное месторождение, для испытания нефтегазового оборудования. В нем приняли участие представители Минпромторга России, Санкт-Петербургского горного университета, Администрации Санкт-Петербурга, АНО «Агентство по технологическому развитию» и ПАО «Газпром нефть».

Мировой опыт создания высокотехнологичных решений для разработки месторождений нефти и газа говорит о необходимости наличия трех основных видов испытательной базы: лабораторных и испытательных центров, полигонов на базе реальных месторождений, а также полигонов, имитирующих реальные месторождения. Сегодня в России действуют площадки двух первых типов, но отсутствуют ключевые в цепочке испытаний полигоны, имитирующие реальные месторождения. Это приводит к увеличению сроков и повышению стоимости испытаний нефтегазового оборудования из-за поиска подходящей скважины и рисков ее повреждения при отработке технологий.

Первым таким полигоном в России может стать филиал Санкт-Петербургского горного университета «Саблино» в Ленинградской области. Для этого там уже имеется базовая инфраструктура, свободные площади для дооснащения необходимым оборудованием, удобная транспортная доступность.

По итогам опроса более 30 нефтегазовых, сервисных и промышленных компаний был составлен перечень из 270 позиций критической номенклатуры и 7 технологических направлений импортозамещения, испытания по которым необходимо проводить на полигоне, имитирующем реальное месторождение. Его создание будет стимулировать появление свыше 60 видов нового отечественного оборудования, формирование рынка потенциальной емкостью свыше 100 млрд рублей и обеспечивать поступление в бюджет около 10 млрд рублей дополнительных налогов. Ожидаемый спрос – 30-35 испытаний единиц оборудования на таком полигоне ежегодно,

– прокомментировал замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

После доукомплектования и проведения необходимой модернизации создаваемый полигон будет операционно эффективен и сможет поддерживать основные фонды при существенно меньшей стоимости испытаний, чем на аналогичных иностранных площадках.

В ходе совещания его участники подтвердили целесообразность создания полигона в Ленинградской области и договорились о дальнейших шагах по реализации этого проекта.