 
Компании

АО"НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" одним из первых изготовил и получили разрешение на отгрузку КПП для АЭС "Руппур".

В 2020 году компанией АО ВО "Безопасность" была проведена проверка и подтверждена готовность предприятия АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" осуществлять изготовление и поставку кабельно-проводниковой продукции 3 класса безопасности, имеющей категорию обеспечения качества QA3 для АЭС "Руппур" Народной Республики Бангладеш".

В феврале 2021 года АО"НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" одним из первых предприятий изготовил и получили разрешение на отгрузку для атомной электростанции "Руппур" специальных гибких кабелей управления.

На сегодняшний день АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» является одним из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции для атомной промышленности, и в соответствии с Лицензиями № ЦО-12-101-10750 и № ЦО-12-108-11969 на изготовление оборудования для ядерных установок, предприятие поставляет КПП для объектов использования атомной энергии, сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
АО 01.03.2021
АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приняли участие во II Всероссийском совещании Председателей Совета ветеранов...
Пустой стенд Winlong: представители завода не смогут принять участие в Cabex 2021 03.03.2021
Пустой стенд Winlong: представители завода не смогут принять участие в Cabex 2021
Корпорация TPC Wire & Cable приобрела компанию Integrated Cable Systems Inc. 03.03.2021
Корпорация TPC Wire & Cable приобрела компанию Integrated Cable Systems Inc.
Единственный в России завод по производству полупроводников для военной авиации оказался на грани за... 02.03.2021
Единственный в России завод по производству полупроводников для военной авиации оказался на грани за...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели RusCable
+