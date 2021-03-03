RusCable Insider #211 - Завод "Энергокабель"
Перспективы рынка ОКЛ, энергия солнца в Сахаре и зачем компании участвуют в выставках?
3 марта 2021, 08:59
Рубрика: Компании
Метки: ПОДЛЬСККАБЕЛЬ, АЭС, РУППУР
Отрасль: Атомная промышленность Кабельная промышленность
В 2020 году компанией АО ВО "Безопасность" была проведена проверка и подтверждена готовность предприятия АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" осуществлять изготовление и поставку кабельно-проводниковой продукции 3 класса безопасности, имеющей категорию обеспечения качества QA3 для АЭС "Руппур" Народной Республики Бангладеш".
В феврале 2021 года АО"НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" одним из первых предприятий изготовил и получили разрешение на отгрузку для атомной электростанции "Руппур" специальных гибких кабелей управления.
На сегодняшний день АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» является одним из ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции для атомной промышленности, и в соответствии с Лицензиями № ЦО-12-101-10750 и № ЦО-12-108-11969 на изготовление оборудования для ядерных установок, предприятие поставляет КПП для объектов использования атомной энергии, сооружений и комплексов с исследовательскими ядерными реакторами.
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