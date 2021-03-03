В Дагестане в 2021 году планируется строительство более 20 объектов водоснабжения, сообщил "Интерфаксу" представитель республиканского министерства строительства в рамках проведения дней Дагестана в Совете Федерации РФ в Москве.

"В прошлом году в республике введены 15 объектов водоснабжения. В нынешнем году планируется ввести от 20 до 25 объектов", - сказал собеседник агентства.

На эти цели предполагается направить порядка 915 млн рублей.

В частности, в рамках федерального проекта "Чистая вода" в 2021 году в Дагестане будет построено шесть объектов водоснабжения.

"На следующий год также запланировано строительство шести объектов по проекту "Чистая вода". До 2024 года по проекту у нас запланировано строительство 28 объектов", - уточнил сотрудник министерства.

По его словам, в горных районах и северной части Дагестана основными источниками питьевой воды являются подземные воды, родники и скважины.

Строительство объектов водоснабжения включает в себя также возведение обеззараживающих установок.