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Перспективы рынка ОКЛ, энергия солнца в Сахаре и зачем компании участвуют в выставках?
3 марта 2021, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДАГЕСТАН
Отрасль: Строительство
В Дагестане в 2021 году планируется строительство более 20 объектов водоснабжения, сообщил "Интерфаксу" представитель республиканского министерства строительства в рамках проведения дней Дагестана в Совете Федерации РФ в Москве.
"В прошлом году в республике введены 15 объектов водоснабжения. В нынешнем году планируется ввести от 20 до 25 объектов", - сказал собеседник агентства.
На эти цели предполагается направить порядка 915 млн рублей.
В частности, в рамках федерального проекта "Чистая вода" в 2021 году в Дагестане будет построено шесть объектов водоснабжения.
"На следующий год также запланировано строительство шести объектов по проекту "Чистая вода". До 2024 года по проекту у нас запланировано строительство 28 объектов", - уточнил сотрудник министерства.
По его словам, в горных районах и северной части Дагестана основными источниками питьевой воды являются подземные воды, родники и скважины.
Строительство объектов водоснабжения включает в себя также возведение обеззараживающих установок.
"Вода в Дагестане - чистая, но при транспортировке ее появляются проблемы. Чтобы их устранить, мы строим новые объекты водоснабжения по современным технологиям", - отметил собеседник агентства.
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