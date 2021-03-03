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Директором Пермского РДУ назначен Илья Белоусов

Директором Пермского РДУ назначен Илья Белоусов

3 марта 2021, 15:00
Рубрика: Персоны
Метки: СО ЕЭС, ОДУ УРАЛА, ПЕРМСКОЕ РДУ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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24 февраля директором Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области» (Пермское РДУ) назначен Илья Белоусов, ранее работавший в должности первого заместителя директора – главного диспетчера Пермского РДУ. 

Илья Леонидович Белоусов родился 14 октября 1977 года в Перми. В 1999 году окончил Уральский государственный технический университет – УПИ им. С.М. Кирова (ныне – УрФУ имени первого Президента РФ Б.Н.Ельцина) по специальности «Электроэнергетические системы и сети».

Трудовой путь начал в 1999 году в должности диспетчера центральной диспетчерской службы АО «Пермэнерго».

С 2003 года работает в Системном операторе: сначала старшим диспетчером Оперативно-диспетчерской службы, затем начальником Службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ.

В 2009 году Илья Белоусов назначен на должность первого заместителя директора – главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ

За время работы в Системном операторе Илья Белоусов многократно повышал квалификацию и проходил профессиональную подготовку. Его трудовые заслуги отмечены рядом корпоративных, ведомственных и отраслевых наград.

Ранее возглавлявший Пермское РДУ Юрий Лебедев занял должность исполнительного директора электросетевой компании в «Россети Урал – «Екатеринбург». Обязанности первого заместителя директора – главного диспетчера Пермского РДУ исполняет Мансуров Дмитрий Игоревич.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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