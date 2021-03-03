Галина Ратникова назначена заместителем директора En+

Галина Ратникова, занимавшая должность вице-президента Промышленно-металлургического холдинга, назначена заместителем директора компании En+ по работе с федеральными и региональными органами государственной власти.

Холдинг En+ занимается производством алюминия (до 3,9 миллиона тонн в год) и электроэнергии (общая мощность электростанций – 19,7 ГВт). Его основные акционеры – компания B-Finance Олега Дерипаски и ВТБ.

Вице-президентом Промышленно-металлургического холдинга по GR и корпоративной социальной ответственности Ратникова работала с 2014 года. Ранее она была заместителем генерального директора Корпорации развития Тульской области, а также советником губернатора Тульской области по социальным вопросам.