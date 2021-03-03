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Галина Ратникова назначена заместителем директора En+

Галина Ратникова назначена заместителем директора En+

3 марта 2021, 10:36
Рубрика: Персоны
Метки: En Group, АЛЮМИНИЙ, En plus
Отрасль: Металлургия 
Источник: aif.ru

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Галина Ратникова, занимавшая должность вице-президента Промышленно-металлургического холдинга, назначена заместителем директора компании En+ по работе с федеральными и региональными органами государственной власти.

Холдинг En+ занимается производством алюминия (до 3,9 миллиона тонн в год) и электроэнергии (общая мощность электростанций – 19,7 ГВт). Его основные акционеры – компания B-Finance Олега Дерипаски и ВТБ.

Вице-президентом Промышленно-металлургического холдинга по GR и корпоративной социальной ответственности Ратникова работала с 2014 года. Ранее она была заместителем генерального директора Корпорации развития Тульской области, а также советником губернатора Тульской области по социальным вопросам.

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Источник: aif.ru

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