Ирландская компания Greencoat Renewables* приняла решение приобрести финскую ВЭС Кокконева (Kokkoneva), строящуюся в районе Сиикалатве (Siikalatva) в Северной Остроботнии.

На площадке ВЭС Кокконева проектной мощностью 43,2 МВт будет установлено девять турбин Nordex N149 мощностью 4,8 МВт каждая. Компания Nordex** будет также осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание ветровых турбин в соответствии с 15-летним контрактом. Ожидается, что коммерческая эксплуатация ВЭС Кокконева начнется во втором квартале 2022 г.

ВЭС Кокконева строится без привлечения государственных субсидий. Финансирование проекта и управление строительством ВЭС осуществляет компания Abo wind*** , которая также будет осуществлять оперативное управление электростанцией после ввода в эксплуатацию. Возврат инвестиций в проект гарантируется 10-летним соглашением о покупке по фиксированной цене большей части производимой ВЭС электроэнергии (power purchase agreement, PPA), заключенным с финской государственной газовой компанией Gasum. По мнению партнера Greencoat Capital и инвестиционного менеджера Пола О’Доннелла, сочетание недорогой возобновляемой энергии и хорошо развитого рынка PPA делает северные страны очень привлекательной целью для инвестиций в объекты ВИЭ-генерации. Стоимость форвардной сделки по приобретению ВЭС Кокконева составит примерно € 60 млн****. Сделка соответствует стратегии расширения европейского бизнеса компании Greencoat Renewables и последовала за приобретением летом прошлого года трех французских ВЭС.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy

* Greencoat Renewables – ирландская инвестиционная компания, инвестирующая, в основном, в строительство ирландских и европейских объектов ветровой генерации и сопутствующую инфраструктуру.

** Nordex – европейская компания – разработчик и производитель ветровых турбин. Производственные мощности Nordex находятся в немецком Ростоке и в Китае.

*** Abo wind – международная компания, специализирующаяся в разработке проектов строительства объектов ВИЭ-генерации (СЭС и ВЭС), которые компания реализует в 16 странах на четырех континентах. С 1996 г. компания участвовала в разработке проектов в области ветровой, солнечной и биогазовой энергетики суммарной мощностью 3 500 МВт, из которых проекты мощностью свыше 1 500 МВт реализованы под ключ. В Финляндии ABO Wind работает с 2013 г. и на сегодняшний день компания построила 29 ветровых установок суммарной мощностью почти 100 МВт. В настоящее время компания осуществляет управление строительством трех ВЭС в Финляндии. Дочерняя компания ABO Wind – ABO Wind Oy – является одним из ведущих разработчиков проектов строительства ветровой генерации в стране. ABO Wind берет на себя все этапы разработки и реализации проекта, а также обеспечивает долгосрочное техническое и коммерческое оперативное управление, техническое обслуживание и ремонт готового объекта. Кроме того, компания покупает проекты на любых этапах разработки и доводит их до успешного завершения.

**** Форвардная сделка считается завершенной после того, как ВЭС будет готова к коммерческой эксплуатации.