Новым президентом НП "Ассоциация Электрокабель"
3 марта 2021, 12:20
Рубрика: Новости портала
Метки: ТРЕТЬЯКОВ, АЭК, ПРЕЗИДЕНТ, ЭЛКАТ
Отрасль: Кабельная промышленность
Сегодня, на 77-м собрании участников НП "Ассоциация "Электрокабель" путем открытого голосования единогласно был выбран новый президент. Им стал генеральный директор ООО "Элкат" Максим Владимирович Третьяков.
Максим Владимирович окончил в 1991 году Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова (МГУ), экономический факультет. В период 1991-1992; 1998–1999 гг. был аспирантом Института Мировой Экономики и Международных Отношений Российской Академии Наук (ИМЭМО РАН). В 1993 году получил диплом MBA с отличием (Magna cum Laude) в Школа бизнеса г. Лозанна (Швейцария) в статусе Магистр делового администрирования. Является кандидатом экономических наук.
Трудовая деятельность началась в 1993 году в Московском представительстве "Гленкор Интернэшнл АГ", до 2002 года являлся начальником управления сбыта в ОАО «ГМК «Норильский Никель». Затем еще 2 года занимал должность заместитель начальника управления сбыта цветных металлов ОАО «ГМК «Норильский Никель» (г. Москва). С 2005 года является генеральным директором ООО «Элкат» (завод по производству медной катанки и проволоки, группа компаний «Москабельмет», г. Москва) ис 2017 года по совместительству генеральный директор ООО «Москабель-ЦветМет». Родился 7 марта 1967 года, женат, воспитывает сына и дочь.
До сегодняшнего голосования занимал должность в Правлении АЭК – вице-президент.
Функции и обязанности президента Ассоциации "Электрокабель":
В своем выступлении Максим Владимирович отметил:
"Для меня это [роль Президента] вызов. Эта ассоциация – уникальна и это голосование я воспринимаю как кредит доверия, который мне нужно отрабатывать. Мы переходим в новую эпоху. До меня ассоциацией руководили почетные президенты, заслуженные, представители ВНИИКП. А я всю жизнь занимаюсь металлургией, даже не кабелем. Но я очень постараюсь оправдать ваши ожидания. Я очень хочу вас попросить поддержать меня. Это общее дело, которым я буду заниматься не ради себя, а ради вас. Это неоплачиваемая должность. Я принял такое решение осознанно. Я довольно высокооплачиваемый сотрудник ГК "Москабельмет" и мне неудобно жить на взносы. Я привык жить на заработанное. Прошу вас поддержать меня вот в каком плане – выскажитесь, как вы видите эту ассоциацию, что вы считаете надо сделать, что вы хотите, чтобы я сделал для вас, для нас и для себя. Сделайте это в любом формате. Вызовов у нас очень много и все вы их знаете. Мы бы хотели быть той организацией, которая должна задавать тон и прорабатывать стратегии, вырабатывать систему."
Редакция портала RusCable.Ru поздраляет Максима Владимировича и выражает уверенность в том, что профессиональное сообщество поддержит его на новом посту и вместе наша отраслевая ассоциация вступит в новую эпоху развития отечественной кабельной промышленности. Успеха!
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