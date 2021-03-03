Сегодня, на 77-м собрании участников НП "Ассоциация "Электрокабель" путем открытого голосования единогласно был выбран новый президент. Им стал генеральный директор ООО "Элкат" Максим Владимирович Третьяков.

Максим Владимирович окончил в 1991 году Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова (МГУ), экономический факультет. В период 1991-1992; 1998–1999 гг. был аспирантом Института Мировой Экономики и Международных Отношений Российской Академии Наук (ИМЭМО РАН). В 1993 году получил диплом MBA с отличием (Magna cum Laude) в Школа бизнеса г. Лозанна (Швейцария) в статусе Магистр делового администрирования. Является кандидатом экономических наук.

Трудовая деятельность началась в 1993 году в Московском представительстве "Гленкор Интернэшнл АГ", до 2002 года являлся начальником управления сбыта в ОАО «ГМК «Норильский Никель». Затем еще 2 года занимал должность заместитель начальника управления сбыта цветных металлов ОАО «ГМК «Норильский Никель» (г. Москва). С 2005 года является генеральным директором ООО «Элкат» (завод по производству медной катанки и проволоки, группа компаний «Москабельмет», г. Москва) ис 2017 года по совместительству генеральный директор ООО «Москабель-ЦветМет». Родился 7 марта 1967 года, женат, воспитывает сына и дочь.

До сегодняшнего голосования занимал должность в Правлении АЭК – вице-президент.

Функции и обязанности президента Ассоциации "Электрокабель":

Президент представляет интересы Ассоциации и действует на основании Устава от имени Ассоциации без доверенности во взаимоотношениях с органами государственной власти и управления, общественными объединениями, организациями и предприятиями.

Президент Ассоциации является Председателем Правления и возглавляет Правление.

Президент Ассоциации избирается Общим собранием сроком на три года.

Президент созывает заседания Правления и председательствует на них, организует на заседаниях Правления ведение протокола, дает членам Правления поручения в рамках своей компетенции и контролирует их выполнение.

Президент организует проведение Общего собрания членов Ассоциации и председательствует на нем.

В своем выступлении Максим Владимирович отметил:

"Для меня это [роль Президента] вызов. Эта ассоциация – уникальна и это голосование я воспринимаю как кредит доверия, который мне нужно отрабатывать. Мы переходим в новую эпоху. До меня ассоциацией руководили почетные президенты, заслуженные, представители ВНИИКП. А я всю жизнь занимаюсь металлургией, даже не кабелем. Но я очень постараюсь оправдать ваши ожидания. Я очень хочу вас попросить поддержать меня. Это общее дело, которым я буду заниматься не ради себя, а ради вас. Это неоплачиваемая должность. Я принял такое решение осознанно. Я довольно высокооплачиваемый сотрудник ГК "Москабельмет" и мне неудобно жить на взносы. Я привык жить на заработанное. Прошу вас поддержать меня вот в каком плане – выскажитесь, как вы видите эту ассоциацию, что вы считаете надо сделать, что вы хотите, чтобы я сделал для вас, для нас и для себя. Сделайте это в любом формате. Вызовов у нас очень много и все вы их знаете. Мы бы хотели быть той организацией, которая должна задавать тон и прорабатывать стратегии, вырабатывать систему."

Редакция портала RusCable.Ru поздраляет Максима Владимировича и выражает уверенность в том, что профессиональное сообщество поддержит его на новом посту и вместе наша отраслевая ассоциация вступит в новую эпоху развития отечественной кабельной промышленности. Успеха!



Выражаем благодарность Максиму Владимировичу за открытость в сотрудничестве с порталом, постоянное участие в прямых онлайн эфирах! Надеемся, в связи с новой должностью эта связь станет только сильнее и пользователи наших изданий будут иметь возможность открытого и прямого диалога регулярно.