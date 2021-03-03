RusCable Insider #211 - Завод "Энергокабель"
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3 марта 2021, 17:15
Рубрика: Компании
Метки: ОПТОВОЛОКНО, ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
Отрасль: Кабельная промышленность Телекоммуникация (связь)
Портфельная компания РОСНАНО «Оптиковолоконные Системы» запустила серийное производство оптического волокна нового типа G.654.E. Оптическое волокно этого стандарта будет применяться для проекта ПАО «Ростелеком» по строительству новой волоконно-оптической линии связи от западных до восточных границ РФ под рабочим названием ТЕА NEXT («Транзит Европа — Азия нового поколения»).
Первая партия оптического волокна нового стандарта уже поставлена на один из ведущих заводов по производству оптоволоконного кабеля — ООО «Инкаб» — где будет произведен кабель для первого пилотного участка проекта TEA NEXT.
Улучшенное одномодовое оптическое волокно G.654 с сердцевиной из чистого кварца обладает низкими потерями при передаче данных на дальние расстояния, что позволяет использовать его для строительства высокоэффективных оптических телекоммуникационных сетей, таких как наземные системы дальней связи и магистральные подводные кабели с оптическими усилителями.
Помимо прочего, пониженный коэффициент затухания и увеличенная эффективная модовая площадь позволяют проектировать магистральные сети с оптимальным количеством пунктов усиления и регенерации сигнала, что снижает затраты на оборудование при постройке ВОЛС.
Производство оптического волокна G.654 освоено АО «Оптиковолоконные Системы» менее чем за 6 месяцев совместно с японской компанией Sumitomo Electric — стратегическим партнером завода.
Перед запуском серийного производства качество оптического волокна G.654 производства ОВС было подтверждено совместными испытаниями с ПАО «Ростелеком» и крупнейшими российскими кабельными заводами — ООО «Инкаб», ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «Оптен-Кабель», ООО «Алтай-Кабель» и АО «Москабель-Фуджикура».
Впервые о запуске проекта TEA NEXT «Ростелеком» сообщил в июне 2020 года. ТЕА NEXT — масштабный коммуникационный проект по строительству ВОЛС, маршрут которой пройдет через всю страну — от Калининграда до Сахалина. Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы как международными операторами связи и глобальными ОТТ-компаниями в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы, и так и отечественными операторами на территории России.
При строительстве новой оптоволоконной линии связи будут использованы в том числе оптические волокна с ультранизким затуханием, произведенные АО «Оптиковолоконные Системы» в России.
АО «Оптиковолоконные Системы» — первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются РОСНАНО, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия.
Оптоволокно — основной компонент оптоволоконных кабелей для передачи сигнала в современных сетях связи, который также применяется в качестве сенсоров систем мониторинга деформации, температуры, акустики и других показателей.
АО «Оптиковолоконные Системы» производит телекоммуникационные оптические волокна стандартов G652 и G657А1, в том числе с уменьшенным диаметром 200 микрон, оказывает услуги по окраске оптического волокна и нанесении кольцевых меток «ring marking». Ведется подготовка к производству трех новых типов оптического волокна стандартов G651, G657A2 и G655. Продукция сертифицирована в РФ, качество подтверждено ПАО «Ростелеком», ведущими российскими кабельными предприятиями и зарубежными потребителями.
По результатам сертификации оптическое волокно ОВС допущено для использования на сетях крупнейших российских операторов связи «Ростелеком», «МТС», «Мегафон» и другие.
Производственная мощность предприятия составляет 4 млн км в год.
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