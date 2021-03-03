Портфельная компания РОСНАНО «Оптиковолоконные Системы» запустила серийное производство оптического волокна нового типа G.654.E. Оптическое волокно этого стандарта будет применяться для проекта ПАО «Ростелеком» по строительству новой волоконно-оптической линии связи от западных до восточных границ РФ под рабочим названием ТЕА NEXT («Транзит Европа — Азия нового поколения»).

Первая партия оптического волокна нового стандарта уже поставлена на один из ведущих заводов по производству оптоволоконного кабеля — ООО «Инкаб» — где будет произведен кабель для первого пилотного участка проекта TEA NEXT.

Улучшенное одномодовое оптическое волокно G.654 с сердцевиной из чистого кварца обладает низкими потерями при передаче данных на дальние расстояния, что позволяет использовать его для строительства высокоэффективных оптических телекоммуникационных сетей, таких как наземные системы дальней связи и магистральные подводные кабели с оптическими усилителями.

Помимо прочего, пониженный коэффициент затухания и увеличенная эффективная модовая площадь позволяют проектировать магистральные сети с оптимальным количеством пунктов усиления и регенерации сигнала, что снижает затраты на оборудование при постройке ВОЛС.

Производство оптического волокна G.654 освоено АО «Оптиковолоконные Системы» менее чем за 6 месяцев совместно с японской компанией Sumitomo Electric — стратегическим партнером завода.

Перед запуском серийного производства качество оптического волокна G.654 производства ОВС было подтверждено совместными испытаниями с ПАО «Ростелеком» и крупнейшими российскими кабельными заводами — ООО «Инкаб», ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «Оптен-Кабель», ООО «Алтай-Кабель» и АО «Москабель-Фуджикура».

Впервые о запуске проекта TEA NEXT «Ростелеком» сообщил в июне 2020 года. ТЕА NEXT — масштабный коммуникационный проект по строительству ВОЛС, маршрут которой пройдет через всю страну — от Калининграда до Сахалина. Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы как международными операторами связи и глобальными ОТТ-компаниями в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы, и так и отечественными операторами на территории России.

При строительстве новой оптоволоконной линии связи будут использованы в том числе оптические волокна с ультранизким затуханием, произведенные АО «Оптиковолоконные Системы» в России.

АО «Оптиковолоконные Системы» — первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются РОСНАНО, Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия.

Оптоволокно — основной компонент оптоволоконных кабелей для передачи сигнала в современных сетях связи, который также применяется в качестве сенсоров систем мониторинга деформации, температуры, акустики и других показателей.

АО «Оптиковолоконные Системы» производит телекоммуникационные оптические волокна стандартов G652 и G657А1, в том числе с уменьшенным диаметром 200 микрон, оказывает услуги по окраске оптического волокна и нанесении кольцевых меток «ring marking». Ведется подготовка к производству трех новых типов оптического волокна стандартов G651, G657A2 и G655. Продукция сертифицирована в РФ, качество подтверждено ПАО «Ростелеком», ведущими российскими кабельными предприятиями и зарубежными потребителями.

По результатам сертификации оптическое волокно ОВС допущено для использования на сетях крупнейших российских операторов связи «Ростелеком», «МТС», «Мегафон» и другие.

Производственная мощность предприятия составляет 4 млн км в год.