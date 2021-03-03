Корпорация TPC Wire & Cable, являющаяся портфельной компанией частной инвестиционной группы Audax Private Equity, сообщила о завершении сделки по приобретению компании Integrated Cable Systems Inc. (ICS), сертифицированного на соответствие стандарту ISO 9001 поставщика специализированных кабелей, жгутов проводов, электромеханических сборок и промышленных щитов управления.

Расположенная в г. Лонгмонт (Longmont), штат Колорадо, США, компания ICS предлагает решения, которые широко используются на рынках медицинского, испытательного и измерительного оборудования, а также на других рынках с высоким уровнем конкуренции, на которых решающее значение имеют качество и высокая точность. Компания TPC недавно организовала своё подразделение конструктивно сложных изделий (Engineered Products Division) в целях расширения своего присутствия на рынках сбыта с повышенными требованиями по надёжности, такими как рынки военного, авиационно-космического, медицинского и других видов оборудования. Партнёрство с компанией ICS расширяет ассортимент предлагаемых на эти рынки решений в области специализированных проводов и кабелей для областей применения с высокими требованиями по надёжности.

Благодаря этой сделке новое подразделение Engineered Products Division компании TPC, которое специализируется в области продуктов медицинского назначения и полупроводниковых материалов, получит возможность добавочной стоимости для своей продукции на этих нишевых рынках.