Микрорайон судостроителей в Приморье обеспечат теплом

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на теплоснабжение микрорайона «Нагорный», предназначенного для проживания работников судостроительного комплекса «Звезда». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Территория опережающего развития «Большой Камень» – часть Приморского края, где установлен особый правовой режим, призванный сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов и развития социально-экономической сферы ускоренными темпами. Первый и самый крупный резидент ТОР – верфь крупнотоннажного судостроения «Звезда». Для проживания работников предприятия здесь строят несколько жилых микрорайонов. Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрены прокладка трассы тепловой сети и сооружение центрального теплового пункта для теплоснабжения микрорайона «Нагорный», который планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года.

Протяженность проектируемой теплотрассы составляет 984,0 м. Территорию центрального теплового пункта благоустроят: здесь выполнят ограждение участка, устроят освещение, проезды и тротуары, установят малые архитектурные формы.

Проектная документация разработана АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота». Застройщик - АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Ранее, в июне 2020 года, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство жилых домов еще одного микрорайона судостроителей - микрорайона «Парковый».

Фото: novostivl.ru