Микрорайон судостроителей в Приморье обеспечат теплом

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3 марта 2021, 11:45
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на теплоснабжение микрорайона «Нагорный», предназначенного для проживания работников судостроительного комплекса «Звезда». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Территория опережающего развития «Большой Камень» – часть Приморского края, где установлен особый правовой режим, призванный сформировать условия, благоприятные для привлечения инвесторов и развития социально-экономической сферы ускоренными темпами. Первый и самый крупный резидент ТОР – верфь крупнотоннажного судостроения «Звезда». Для проживания работников предприятия здесь строят несколько жилых микрорайонов. Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрены прокладка трассы тепловой сети и сооружение центрального теплового пункта для теплоснабжения микрорайона «Нагорный», который планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021 года.
Протяженность проектируемой теплотрассы составляет 984,0 м. Территорию центрального теплового пункта благоустроят: здесь выполнят ограждение участка, устроят освещение, проезды и тротуары, установят малые архитектурные формы.
Проектная документация разработана АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота». Застройщик - АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
Ранее, в июне 2020 года, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство жилых домов еще одного микрорайона судостроителей - микрорайона «Парковый».
Фото: novostivl.ru
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