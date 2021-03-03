Нижегородская компания построит галерею в Перми

Нижегородская компания «ЛимакМаращСтрой» победила в конкурсе на строительство здания художественной галереи в Перми. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Стоимость контракта на разработку рабочей документации и строительства здания составила 4,1 млрд руб.

Компания построит новую площадку для уже существующей галереи. Отмечается, что здание будет в сем раз больше нынешнего. Это позволит разместить новые экспозиции: от графики и редкостей до бронекладовой и эскпозиции народного искусства Пермского края. Также в здании будет размещена библиотека музея, образовательный центр и научный архив.

Отметим, что это не первый объект, который компания строит в Перми. Ранее «ЛимакМаращСтрой» стал генподрядчиком проекта строительства многофункционального центра с гостиницей. Общая сумма инвестиций в проект составила 8,6 млрд руб.

Компания «ЛимакМаращСтрой» — это партнерство Limak Group и «МАРАЩСТРОЙ». Основанная в 1976 г. Limak построила, в том числе, аэропорт Стамбула, который стал одним из самых крупных в мире. Компания «ЛимакМаращСтрой» построила международный аэропортовый комплекс «Платов» в Ростове-на-Дону — первую воздушную гавань, построенную с нуля в РФ с 1991 г. По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в 2015 г. в городе Бор. Основной вид деятельности — «Строительство жилых и нежилых зданий».