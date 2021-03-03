Новый тепличный комплекс появится на ТОР "Хабаровск"

АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» подписало соглашение о создании на площадке «Ракитное» территории опережающего развития «Хабаровск» современного тепличного комплекса по производству овощей в защищенном грунте. Инициатором проекта выступило ООО «Тепличный комплекс «Хабаровский». Инвестор намерен вложить в реализацию более 3,2 млрд рублей и создать 171 рабочее место.

На базе тепличного комплекса площадью более 11 гектаров будет круглогодичное выращивание томатов в защищенном грунте с применением современных высокопродуктивных и экологически безопасных технологий. Так, ассимиляционное досвечивание обеспечит высокую урожайность - 4,6 тысячи тонн свежей и вкусной продукции в год.

«Будем использовать лучшие сорта и гибриды, полюбившиеся потребителям и внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, - отметил генеральный директор ООО «Тепличный комплекс «Хабаровский» Александр Кирин. – Наши специалисты имеют значительный опыт в выращивании овощей в теплицах в различных областях европейской части страны. Первый урожай планируем получить в четвертом квартале 2022 года».

Ввод объекта в эксплуатацию позволит снизить долю потребления импортных овощей на территории Хабаровского края, положительно скажется и на ценообразовании на овощную продукцию.

Напомним, ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял о необходимости снизить зависимость Дальнего Востока от импорта овощей и вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией: «Важно снизить зависимость региона от импорта овощей. На Дальнем Востоке должны быть обеспечены все условия для нормальной жизни людей. Для этого будет разработан механизм государственной поддержки проектов по строительству тепличных комплексов. Надо, чтобы все дальневосточные регионы могли сами обеспечивать своих жителей овощами не хуже, чем в других субъектах Российской Федерации».

«Резидент сможет воспользоваться налоговыми и административными льготами: на землю, прибыль, имущество, возможность свободной таможенной зоны и привлечения иностранной рабочей силы без квот, а также снизить общий размер страховых взносов на 10 лет до 7,6 %. Кроме того, инвестору доступны меры государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, предоставляемые по линии Минсельхоза России и министерства сельского хозяйства Хабаровского края», - подчеркнула директор АО «УК ТОР «Хабаровск» (дочернее общество АО «КРДВ») Ирина Серова.

В настоящее время на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» заявлены к реализации инвестиционные проекты на сумму более 16,3 млрд рублей, в результате которых в регионе будет создано более 1,4 тысячи рабочих мест.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации по развитию Дальнего Востока