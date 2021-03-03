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Пустой стенд Winlong: представители завода не смогут принять участие в Cabex 2021

Пустой стенд Winlong: представители завода не смогут принять участие в Cabex 2021

3 марта 2021, 09:24
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, Cabex 2021, Winlong
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Winlong

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Новости компании

16 – 18 марта в Москве пройдет Международная выставка кабельно-проводниковой продукции. Завод Winlong постоянный ее участник уже более 10-ти лет.

Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в мире значительно улучшилась, Китай и его жители до сих пор относятся очень строго ко всем анти-ковидным мерам. Так, каждый кто пересёк границу страны попадает минимум на три недели карантина, даже при наличии действующего отрицательного теста на COVID-19. Если же на борту самолёта выявили заболевшего, то все пассажиры отправятся на карантин в обязательном порядке на более чем 3 недели, срок не ясен, кто-то называет сроки 28 дней, а некоторые говорят о 40 днях.

В связи с этим руководство завода Winlong приняло решение не лететь в Россию на выставку Cabex 2021, хотя пустой стенд с табличкой «Winlong Machinery» будет. Хотелось бы подчеркнуть, что завод продолжает свою работу в обычном режиме, мы всё также ведем работу с клиентами в режиме online. Контакты на сайте компании Winlong www.chinawinlong.ru.

- Нам очень жаль, что мы не можем принять участия в этой выставке, остаётся надежда увидеться со всеми на WIRE MOSCOW 2021, - сообщает представитель Winlong.

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Источник: Winlong

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