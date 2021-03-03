 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" обновила коммутационное оборудование на подстанции 220 кВ "Ленинская" в ХМАО

Россети ФСК ЕЭС обновила коммутационное оборудование на подстанции 220 кВ Ленинская в ХМАО

3 марта 2021, 09:36
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
138

От подстанции 220 кВ «Ленинская» по восьми линиям электропередачи 220 кВ запитаны объекты НК «Роснефть», участвующие в разработке Усть-Балыкского нефтяного месторождения. Работы проведены без ограничения электроснабжения потребителя.

В рамках проекта был установлен новый высоковольтный ввод 220 кВ, предназначенный для подачи напряжения от линии электропередачи на силовое и коммутационное оборудование подстанции. Вместо маслонаполненного ввода смонтирован современный аналог с твердой RIP-изоляцией, который надежнее в эксплуатации и практически не требующий обслуживания.

Также выполнен ремонт восьми выключателей 110-220 кВ, обеспечивающих включение и отключение токовой нагрузки при нормальных и аварийных режимах.

Мощность подстанции 220 кВ «Ленинская» составляет 250 МВА. Энергообъект был введен в работу в 1985 году для развития Единой национальной электрической сети в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
В 2021 году Липецкэнерго вложит в развитие электросетевого комплекса более 1,4 млрд рублей 03.03.2021
В 2021 году Липецкэнерго вложит в развитие электросетевого комплекса более 1,4 млрд рублей
Урайские энергетики вложат в ремонт электросетей более 90 млн рублей 03.03.2021
Урайские энергетики вложат в ремонт электросетей более 90 млн рублей
03.03.2021
"Россети ФСК ЕЭС" приступила к диагностическим исследованиям на энергообъектах магистрального сетево...
Росэнергоатом: АЭС России в феврале увеличили выработку электроэнергии на 7,7 % - до 17,6 млрд кВтч 02.03.2021
Росэнергоатом: АЭС России в феврале увеличили выработку электроэнергии на 7,7 % - до 17,6 млрд кВтч
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели RusCable
+