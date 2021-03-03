От подстанции 220 кВ «Ленинская» по восьми линиям электропередачи 220 кВ запитаны объекты НК «Роснефть», участвующие в разработке Усть-Балыкского нефтяного месторождения. Работы проведены без ограничения электроснабжения потребителя.



В рамках проекта был установлен новый высоковольтный ввод 220 кВ, предназначенный для подачи напряжения от линии электропередачи на силовое и коммутационное оборудование подстанции. Вместо маслонаполненного ввода смонтирован современный аналог с твердой RIP-изоляцией, который надежнее в эксплуатации и практически не требующий обслуживания.



Также выполнен ремонт восьми выключателей 110-220 кВ, обеспечивающих включение и отключение токовой нагрузки при нормальных и аварийных режимах.



Мощность подстанции 220 кВ «Ленинская» составляет 250 МВА. Энергообъект был введен в работу в 1985 году для развития Единой национальной электрической сети в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.