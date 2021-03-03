Всего в 2021 году запланировано проведение более 12 тыс. диагностических исследований на подстанциях 9 регионов Северо-Запада, Смоленской и Брянской областей Центрального Федерального округа. Плановое обследование оборудования с использованием современной техники позволит оценить текущее состояние силового оборудования подстанций, выявить скрытые дефекты и повреждения на ранних стадиях. Сумма инвестиций составит более 18 млн рублей.

Комплекс работ включает в себя высоковольтные испытания, тепловизионное обследование, физико-химический и хроматографический анализ растворенных газов в масле. Планируется провести комплексное обследование заземляющих устройств электроустановок на 13 подстанциях Республик Карелия и Коми, Новгородской и Ленинградской областей.

В текущем году для работы будут использованы новые приборы для проведения испытаний большей части трансформаторного парка оборудования методом диэлектрической спектроскопии. Наличие влаги или дефектов в изоляции трансформаторов, возникающих при длительном хранении или эксплуатации оборудования, значительно ускоряет процесс ее старения. Данный метод позволяет определить увлажнение изоляции, в тех случаях, когда другие способы не выявляют дефектов, что позволяет избежать ухудшения её диэлектрических характеристик.

Кроме этого, до конца 2021 года планируется дополнительно приобрести тепловизор и передвижную высоковольтную электролабораторию.