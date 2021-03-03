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"Россети Северный Кавказ" в 2021 году отремонтируют 77 крупных питающих центров в Северной Осетии

Россети Северный Кавказ в 2021 году отремонтируют 77 крупных питающих центров в Северной Осетии

3 марта 2021, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

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«Россети Северный Кавказ» в рамках ремонтной программы 2021 года проведут текущий и капитальный ремонт силового оборудования на 77 подстанциях (ПС) 35-110 кВ. Только на эти цели энергокомпания планирует направить почти 28 млн рублей. 

Большая часть энергообъектов – это основные питающие центры столицы и муниципальных районов Северной Осетии. Качественное и своевременное выполнение запланированных здесь ремонтных работ — один из ключевых факторов повышения надежности электроснабжения порядка 700 тысяч жителей региона, а также социально значимых объектов, предприятий агропромышленного комплекса.

В числе наиболее крупных питающих центров, включённых в ремонтную программу текущего года, - ПС 110 кВ «Юго-Западная». Подстанция обеспечивает энергоснабжение ряда густонаселенных микрорайонов Владикавказа, где проживают несколько десятков тысяч человек, а также значимых производственных и социальных объектов, в том числе водозабор, котельные, войсковая часть. От объекта также распределяется электроэнергия ещё на три крупных питающих центра региона. 

Основную часть работ специалисты филиала «Севкавказэнерго» проведут хозяйственным способом.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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