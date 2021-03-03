РусГидро начало замену генератора гидроагрегата №4 Волжской ГЭС

На Волжской ГЭС начаты работы по замене генератора на гидроагрегате со станционным номером 4. Одновременно будет выполнен капитальный ремонт гидротурбины, которая была заменена в 2005 году. Обновление оборудования проводится в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Генератор гидроагрегата №4 эксплуатируется с 1960 года и к настоящему времени выработал нормативный срок службы. Новый гидрогенератор, изготовленный российским концерном «Силовые машины», создан с учетом современных достижений в области энергетического машиностроения и имеет улучшенные технические характеристики. Завершить замену генератора планируется в декабре 2021 года.

Сегодня на Волжской ГЭС обновили уже 21 гидротурбину и 14 генераторов. Завершить замену всех 22 турбин планируется в 2021 году, генераторов – в 2026 году. Новые гидроагрегаты обладают большей эффективностью, что уже позволило увеличить мощность Волжской ГЭС с 2 541 МВт до 2 671 МВт. В перспективе установленная мощность станции возрастет до 2 744,5 МВт.

Помимо гидроагрегата №4, сегодня на Волжской ГЭС продолжается модернизация гидроагрегатов №10 (замена турбины и генератора) и №19 (замена генератора). Кроме обновления гидросилового оборудования, в рамках ПКМ продолжается замена затворов водосливной плотины и сороудерживающих решеток, запланирована реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ) напряжением 500 кВ с применением элегазового оборудования закрытой компоновки (КРУЭ).

Волжская ГЭС – нижняя, наиболее мощная ступень Волжско-Камского каскада и крупнейшая гидроэлектростанция Европы. Благодаря своим маневренным мощностям Волжская ГЭС имеет большое значение для обеспечения надежной работы единой энергосистемы России. Среднемноголетняя выработка электроэнергии составляет 11,5 млрд кВт.ч.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.