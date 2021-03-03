В 2021 году за два зимних месяца сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» в плановом порядке проложили 10 км надежных воздушных линий. Работы по замене неизолированного провода начались в Центральном, Приморском, Пушкинском, Петродворцовом, Фрунзенском, Курортном, Московском районах Санкт-Петербурга.

Замена воздушных линий – системная работа СПб ГБУ «Ленсвет», которая повышает безопасность эксплуатации и надежность электроснабжения уличного освещения на ближайшие 25 лет. Самонесущий изолированный провод не подвержен климатическим воздействиям, имеет большую степень защиты, а также отличается меньшими потерями при передачи электроэнергии. Изоляция сети электроснабжения исключает возникновение короткого замыкания, искрения, образования наледи, разрыва при резком повышении ветровых нагрузок.

В общей сложности сотрудникам СПб ГБУ «Ленсвет» в 2021 году предстоит проложить около 150 км современных сетей электроснабжения на свыше 110 участках городских улиц. Большой объем работ запланирован по набережной Обводного канала, улице 2-й Луч от улицы Книпович до проспекта Качалова, улице Нарвская в Красном Селе, на территории Университетского городка в Петергофе.

В течение 2021-2023 годов СПб ГБУ «Ленсвет» планирует выполнить основной объем по замене в системе наружного освещения неизолированного провода на самонесущий изолированный. За три года будет модернизировано 590 км воздушных линий электроснабжения уличного освещения.