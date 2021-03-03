Компании «Газпром нефть», Baker Hughes, «Хевел», «Россети Ленэнерго» и «ТВЭЛ-КЦ» (отраслевой бизнес-акселератор «Росатом») стали партнерами проекта EnergyHUB — startup competition, организованного сообществом студенческих энергетических клубов Санкт-Петербурга.

Цель сотрудничества — отбор перспективных разработок для бизнес-проектов компаний, а также поддержка развития технологического предпринимательства в вузах.

Участие в EnergyHUB — startup competition открыто для стартапов со всей России. Состязание проводится по нескольким бизнес-трекам: нефтегазовые проекты и добыча полезных ископаемых на шельфе, атомная энергетика, энергоэффективность, солнечная энергетика и другие «зеленые» технологии, новые материалы, IT и цифровизация.

Заявки стартапов в EnergyHUB принимаются до 31 марта 2021 года. В финале конкурса 10 наиболее перспективных команд сразятся за главный приз — 1 млн. рублей. Энергетические компании, выступающие партнерами проекта, также окажут содействие лучшим разработчикам в создании бизнес-планов для успешного вывода новых технологических продуктов на рынок.

В числе первых участников состязания предпринимателей — инженеры объединения «Океанпластстрой» (СПбГМТУ) с проектом плавучих солнечных панелей на понтонах. На презентацию инвесторам также заявлен стартап группы молодых ученых «Сибирь» (СПбГТИ), создавших уникальный материал на основе эпоксидной смолы. Его применение защищает подводное оборудование и морские нефтяные платформы от повреждений, обрастания водорослями и ракушечником.

Сразу несколько участников работают над проектами в сфере полезного применения бытовых отходов и утилизации мусора. Команда PulseTeam (СПбГТИ) занимается технологией переработки пластиковых упаковок для вторичного использования в строительстве и лакокрасочной промышленности, а инженеры Lasersort (СПбГТИ и ГУАП) планируют создание автоматизированного комплекса сортировки отходов для мусороперерабатывающих предприятий.

Источник: сайт газеты «Энергетика и промышленность России»