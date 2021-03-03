Тюменское предприятие по переработке лома цветных металлов ООО "Металлокомплект" закупило новое оборудование для производства алюминия. В 2020 году предприятие получило микрозайм на сумму 600 тыс. рублей на два года под 4,25 % годовых, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Займ на инвестиционные цели получен в фонде микрофинансирования Тюменской области по программе "Микрофинансирование и развитие".

В связи с пандемией COVID-19 фонд микрофинансирования Тюменской области ввел антикризисные программы предоставления льготных микрозаймов на цели, связанные с поддержанием и восстановлением бизнеса.

Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области