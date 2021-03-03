Зачем компания тратит деньги на выставку?
3 марта 2021, 10:12
Рубрика: Инвестиции
Метки: АЛЮМИНИЙ
Отрасль: Металлургия
Тюменское предприятие по переработке лома цветных металлов ООО "Металлокомплект" закупило новое оборудование для производства алюминия. В 2020 году предприятие получило микрозайм на сумму 600 тыс. рублей на два года под 4,25 % годовых, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
Займ на инвестиционные цели получен в фонде микрофинансирования Тюменской области по программе "Микрофинансирование и развитие".
В связи с пандемией COVID-19 фонд микрофинансирования Тюменской области ввел антикризисные программы предоставления льготных микрозаймов на цели, связанные с поддержанием и восстановлением бизнеса.
Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
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