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В Кремле обсудили вопросы развития угольной промышленности

В Кремле обсудили вопросы развития угольной промышленности

3 марта 2021, 10:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНПРОМТОРГ, УГОЛЬ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность 
Источник: Минпромторг России

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Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития угольной отрасли. В мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Говоря о динамике развития угольной промышленности в России, Владимир Путин обратился к стратегическим документам, в которых отражены планы и задачи отрасли: Программе развития отрасли до 2035 года и решениям Комиссии по вопросам топливно-энергетического комплекса.

С 2017 года добыча угля в России стабильно превышает 400 миллионов тонн в год. Из них больше половины поставляется за рубеж, на экспорт. За последние восемь лет объём экспортных поставок вырос более чем на треть.

На сегодняшний день основной сбыт угля приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. В прошлом году на этом направлении было поставлено 122 миллиона тонн российского угля. При этом в АТР есть и дополнительная потребность, которую могли бы покрыть российские компании. И важно не упустить этот момент; гибко используя логистические возможности нашей транспортной системы, нарастить экспортный потенциал отечественной угольной промышленности

- подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Путина, важно задействовать экспортные доходы угольной отрасли для укрепления и диверсификации экономик угледобывающих регионов, не забывая об охране окружающей среды.

По итогам состоявшегося совещания Президент, в частности, поручил Правительству, добиться опережающего развития других секторов промышленности, сферы услуг в угледобывающих регионах и тем самым обеспечить устойчивость региональных рынков труда, чтобы жизнь людей не была критически завязана лишь на одну только отрасль.

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Источник: Минпромторг России

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