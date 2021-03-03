 
Контракты

В Магадане на застройку Горохового поля направят более 9 миллиардов рублей

В Магадане на застройку Горохового поля направят более 9 миллиардов рублей

3 марта 2021, 15:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
264

Корпорация развития Магаданской области ищет подрядчика на второй этап строительства арендного жилого в рамках застройки района Гороховое поле в Магадане, сообщает RosTender.info.

Объявлен тендер, с победителем которого корпорация готова заключить контракт на 9 млрд 282 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить работы «под ключ», включая подготовку проекта, строительство и ввод домов в эксплуатацию.

Предполагается, что на втором этапе будет возведено более 80 тыс. кв. метров жилья, в которое расселят жителей аварийных домов. Заявки на участие в тендере принимают 19 марта, итоги закупки подведут 20 марта.

Как известно, застройка Горохового поля ведется с учетом требований Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Фондом ДОМ.РФ совместно с КБ «Стрелка» и Минстроем России. План комплексной застройки Горохового поля предусматривает строительство около 200 тыс. кв. метров современного комфортного жилья и пешеходного пространства. Район будет включать спорткомплекс «Президентский», Многофункциональный культурный центр, магазины, кафе и другие объекты.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
В трех районах Перми на освещение могут потратить 36,6 млн руб. 03.03.2021
В трех районах Перми на освещение могут потратить 36,6 млн руб.
В Пулково построят новый резервуар для сточных вод 03.03.2021
В Пулково построят новый резервуар для сточных вод
Нижегородская компания построит галерею в Перми 03.03.2021
Нижегородская компания построит галерею в Перми
Микрорайон судостроителей в Приморье обеспечат теплом 03.03.2021
Микрорайон судостроителей в Приморье обеспечат теплом
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели RusCable
+