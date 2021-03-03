Корпорация развития Магаданской области ищет подрядчика на второй этап строительства арендного жилого в рамках застройки района Гороховое поле в Магадане, сообщает RosTender.info.

Объявлен тендер, с победителем которого корпорация готова заключить контракт на 9 млрд 282 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить работы «под ключ», включая подготовку проекта, строительство и ввод домов в эксплуатацию.

Предполагается, что на втором этапе будет возведено более 80 тыс. кв. метров жилья, в которое расселят жителей аварийных домов. Заявки на участие в тендере принимают 19 марта, итоги закупки подведут 20 марта.

Как известно, застройка Горохового поля ведется с учетом требований Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Фондом ДОМ.РФ совместно с КБ «Стрелка» и Минстроем России. План комплексной застройки Горохового поля предусматривает строительство около 200 тыс. кв. метров современного комфортного жилья и пешеходного пространства. Район будет включать спорткомплекс «Президентский», Многофункциональный культурный центр, магазины, кафе и другие объекты.



