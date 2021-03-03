В Пулково построят новый резервуар для сточных вод

На территории петербургского аэропорта появится аккумулирующий резервуар для сбора талой воды. Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, соответствующий контракт ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор Пулково) заключило с ООО "Нордстрой". Его стоимость — 216,3 млн рублей при начальной цене 246 млн.

"Строительство аккумулирующего резервуара связано с необходимостью сбора поверхностных сточных вод с искусственных покрытий аэродрома в целях обеспечения безопасности полётов", — пояснили "ДП" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы". Там добавили, что это плановый проект и его реализация проводится за счёт собственных средств компании. Сдача объекта состоится до конца весны 2021 года.

Под аккумулирующий резервуар на территории Пулково выделен земельный участок 25 тыс. м2. Здесь будет вырыт котлован 195 тыс. м3, где разместится бак для сбора сточных вод объёмом 100 тыс. м3. Ёмкость должна быть выполнена из сборно-монолитного железобетона.

Дно резервуара оснастят насосным оборудованием с автоматической системой управления. Программа будет подавать сигналы диспетчеру в случае аварии или максимальной заполненности водой. Отслеживать состояние объекта сотрудники аэропорта также будут по амперметрам и вольтметрам, установленным на станции. Для "живых" осмотров обслуживающим персоналом предусмотрена лестница с технологической площадки, ведущая внутрь объекта. Согласно техзаданию, подрядчик также должен смонтировать наружное освещение вокруг аккумулирующего резервуара и обустроить подъездную дорогу.

Фото: Лидия Верещагина