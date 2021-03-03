Фото: Сергей Морозов, Фейсбук

По данным губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, в марте на территории особой экономической зоне «Ульяновск» начнет работу предприятие ООО «Интернэшнл Алюминиум Кастинг Ульяновск».

В настоящий момент здесь монтируют производственное оборудование. Основной вид продукции – алюминиевые компоненты — преимущественно для заказчиков из отрасли автомобильной промышленности (в их числе — Volvo, Renault, Scania, MAN, Daimler, КамАЗ, ДААЗ, ГАЗ).