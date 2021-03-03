Зачем компания тратит деньги на выставку?
3 марта 2021, 10:24
Рубрика: Инвестиции
Метки: ОЭЗ УЛЬЯНОВСК, ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Металлургия
Фото: Сергей Морозов, Фейсбук
По данным губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, в марте на территории особой экономической зоне «Ульяновск» начнет работу предприятие ООО «Интернэшнл Алюминиум Кастинг Ульяновск».
В настоящий момент здесь монтируют производственное оборудование. Основной вид продукции – алюминиевые компоненты — преимущественно для заказчиков из отрасли автомобильной промышленности (в их числе — Volvo, Renault, Scania, MAN, Daimler, КамАЗ, ДААЗ, ГАЗ).
«Объем инвестиции компании -порядка 500 миллионов рублей. При запуске собственного здания, где разместится также корпус механической обработки, число сотрудников возрастет до 70 человек. На предприятии востребованы такие специалисты, как операторы-литейщики, ремонтники, разнорабочие, при запуске второй очереди будут нужны операторы ЧПУ», — отметил глава региона.
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