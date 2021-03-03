В трех районах Перми на освещение могут потратить 36,6 млн руб.

На сайте госзакупок появилось несколько аукционов, в которых администрация Перми ищет подрядчиков на строительство сетей освещения в трех районах города. Речь идет о строительных работах по прокладке местных линий электропередач и связи над землей или под землей в Кировском районе (13 млн руб.), микрорайоне Кислотные дачи (15,6 млн руб.) и улице Васильева (8 млн руб.). Конкурсы продлятся до 9 марта.



Ранее была составлена проектно-сметная документация, сделана полная геодезическая и гидрологическая оценка территорий всех районов.

Фото: Архив РБК Пермь