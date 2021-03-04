Рады представить Вашему вниманию двадцать девятый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №29:

Новая эра технологических процессов

К 2050 году мир будет нуждаться в энергии на 80% больше, чем сегодня. Именно в этом кроется причина серьезной озабоченности и призыв к более ответственному поведению и развитию существующих источников энергии. О реализации политики, направленной на снижение выбросов и использование возобновляемых источников энергии, состоянии и развитии энергетического сектора Республики Сербской ЭПР рассказал министр энергетики и горной промышленности страны ПЕТР ДЖОКИЧ.

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О новых правилах вывода объектов электроэнергетики: Вывести неэффективные и сохранить надежные

В России 31 января 2021 года вступили в силу новые правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации. Документ утвержден постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 №86.

Согласно новым правилам, в случае если вывод из эксплуатации объекта генерации невозможен без угрозы нарушения электроснабжения, собственник объекта генерации разрабатывает и согласовывает замещающие мероприятия, а также получает от Ассоциации НП «Совет рынка» заключение об оценке экономических последствий для потребителей.

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В электроэнергетике необходимы новые подходы к расчету нормативов численности персонала

2 февраля 2021 года заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко провела совещание по вопросам целесообразности актуализации нормативных документов, регламентирующих нормирование численности персонала в электроэнергетике.

Участники совещания выразили заинтересованность в разработке новых подходов к расчету нормативов численности, учитывающих применяемые в отрасли технологии и типы оборудования. Вместе с тем, в ходе обсуждения был отмечен дефицит необходимых компетенций в области нормирования в электроэнергетике и отсутствие на сегодня отраслевой площадки, способной выполнить функции интегратора и экспертного центра.

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«Интер РАО» и Фонд «Энергия без границ» выбрали победителей Акселератора «Энергия»

Экспертный комитет, в который вошли топ-менеджеры Группы «Интер РАО» и Фонда «Энергия без границ», выбрал победителей Акселератора «Энергия». Компании-победители продолжат доработку своих решений в соответствии с требованиями пилотных площадок – компаний Группы «Интер РАО».

Тестирование продуктов на 10 пилотных площадках для подтверждения работоспособности, эффективности решений и их применимости в экосистеме Группы прошло осенью 2020 года. В числе проектов были разработки в области роботизации процессов, искусственного интеллекта, машинного зрения, интернета вещей, виртуальной реальности и продвинутой аналитики. На итоговой презентационной сессии финалисты продемонстрировали результаты тестирования на пилотных площадках и финансово-экономическую модель каждого проекта.

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«Росатом» вошла в первую пятерку экорейтинга Forbes

Госкорпорация «Росатом» вошла в первую пятерку рейтинга самых экологически ответственных компаний России по версии журнала Forbes. Это первый рейтинг экологической ответственности, составленный изданием.

«Росатом» ориентируется в своей работе на повышение качества жизни человека в соответствии с глобальной повесткой устойчивого развития. При этом важнейшим аспектом устойчивого развития является принцип не нанесения вреда (Do no significant harm), который означает минимизацию загрязнений и отрицательного влияния на экосистемы, снижение объема использования водных ресурсов, а также возможность применения замкнутого производственного цикла.

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Следующая станция атомная: как Литва борется с Белорусской АЭС

Литва закупила продукцию Белорусской АЭС на €4 млн. Об этом заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис. По словам чиновника, странам Балтии следует выработать новую методику для борьбы с атомной станцией. А пока власти Литвы продолжают пугать жителей Вильнюса — раздают йод и советуют запастись консервами. «Известия» разбирались в ситуации.

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Парадокс электрической лампочки

При попытке «из первых принципов» разобраться в природе ВВП набрел на значительно более интересный социально-​экономический индикатор.

Представим себе ситуацию, когда в результате открытий ученых срок службы обыкновенной электрической лампочки удалось увеличить, скажем, в пять раз при сохранении всех других качеств, не исключая ее себестоимости. Это приятное событие не всех обрадует, ведь придется закрыть четыре из пяти имеющихся фабрик по производству этих самых лампочек. Это неминуемо приведет к уменьшению ВВП (валовой внутренний продукт). Как же так? Главный экономический показатель государства пострадал в результате очевидного успеха ученых и инженеров. В физическом выражении объем доступных обществу материальных благ нисколько не уменьшился, напротив, появились новые ресурсы (материалы, рабочие руки, производственные площади). Структурное совершенство народного хозяйства очевидным образом вступает в противоречие с догмой о необходимости роста или, по крайней мере, сохранения объема ВВП. Это и есть парадокс электрической лампочки.

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