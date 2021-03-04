Соглашение о создании первого в ДФО полномасштабного предприятия по производству металлургического кокса было подписано 4 марта между правительством Республики Саха (Якутия) и китайской металлургической компанией «Цзинъань». Работа по созданию предприятия инициирована Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Церемония подписания прошла в режиме видеоконференцсвязи. Подписи под документом поставили Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко и генеральный директор металлургической компании с ограниченной ответственностью «Цзинъань» (КНР, провинция Хэбэй) господин У Голян.

Китайский инвестор намерен построить предприятие мощностью производства 4 млн тонн металлургического кокса в год. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит 5 млрд юаней. Предприятие при производстве металлургического кокса будет использовать коксующиеся марки углей, добываемые сегодня на территории Якутии. Помимо металлургического кокса предприятие будет выпускать нафталин, бензол, сульфат аммония.

Также компания «Цзинъань» берет на себя обязательства по развитию системы образования на территории республики для обеспечения потребности предприятия в квалифицированных кадрах.

«Мы поддерживаем реализацию данного проекта. Будет создано современное производство с максимальной добавленной стоимостью. Это новые рабочие места, новые налоги, которые пойдут, в том числе на развитие социальной сферы и инфраструктуры. Отдельное внимание и республиканских властей, и компании будет уделено экологической составляющей. Новое производство будет построено по передовым мировым технологиям, и на предприятии будет установлено оборудование с максимальной экологической защитой», - отметил Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Подписание сегодня такого соглашения – это результат непрерывной и кропотливой двухлетней работы нашего Агентства совместно с правительством Республики Саха (Якутия). Без ежедневного и слаженного взаимодействия такого результата точно достичь не удалось бы. И тот задел по проектам, который есть у нас сейчас с республикой, абсолютно точно принесет скоро новые плоды и даст возможность создания новых крупных промышленных предприятий на территории региона», - прокомментировал произошедшее событие исполнительный директор АНО АПИ Рустам Макаров.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта