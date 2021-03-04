Нижневартовский филиал «Россети Тюмень» отремонтирует 174 км линий электропередачи на Востоке Югры. Сеть высоковольтных линий питает крупнейшие нефтегазовые месторождения региона, где добывается около 45 млн тонн углеводородов в год. В 2021 году энергетики вложат более 105 млн рублей в повышение надежности линейных объектов.

Для решения одной из проблем эксплуатации электросетей, загрязнения гирлянд, сотрудники «Россети Тюмень» установят 1 500 аэродинамических изоляторов. Эти специальные диэлектрические устройства, обеспечивающие крепление проводов к опорам на безопасном расстоянии, обладают функцией самоочищения и защищают гирлянды от атмосферных осадков, ржавчины и других загрязнений. В текущем году энергетики увеличат объём монтируемых птицезащитных устройств – до 1 300 штук. На 78 опорах будет усилен контур заземления. Кроме того, специалисты решат проблему устойчивости опор ЛЭП, расположенных в болотистой местности – 19 конструкций будут переустановлены на новый фундамент. Также энергетики выполнят расчистку около 700 гектаров охранных зон линий электропередачи от деревьев.

«В Нижневартовском районе находится крупнейшее в России нефтяное месторождение – Самотлорское, которое занимает 7 место в мире. Объекты добычи ежегодно потребляют 10 млрд кВт*ч электроэнергии. Это колоссальная ответственность электросетевого комплекса: от стабильного энергоснабжения зависит бесперебойное функционирование важнейших предприятий автономного округа, а также комфорт более 300 тысяч человек», – подчеркнул первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Антон Битуев.

Оборудование, используемое энергетиками в рамках ремонтной кампании, на 100 % отечественного производства. Нижневартовский филиал «Россети Тюмень» планирует завершить все работы по линейным объектам в течение 6 месяцев.