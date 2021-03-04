На трансформаторной подстанции «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» на улице Красносельской в Нижнем Новгороде торжественно открыто граффити с участником Великой Отечественной войны Дулиным Юрием Александровичем.

На рисунке изображен портрет ветерана, зенитное орудие, с которым он прошел войну и надпись «Дулин Юрий Александрович – участник Великой Отечественной войны, артиллерист».

«Сегодня у меня приподнятое настроение – рядом молодежь, они такой сделали подарок. С их поддержкой у меня сила прибавляется. Молодежь меня не забыла, спасибо им», - сказал Юрий Александрович Дулин.

Портрет на трансформаторной подстанции электросетевой компании появился в рамках проекта «Образ Победы» всероссийского-общественного движения «Волонтеры Победы».

«За последние годы в рамках сотрудничества «Нижновэнерго» и «Волонтеров Победы» на фасадах наших подстанций было открыто 22 арт-объекта, посвященных Великой Отечественной войне. Портреты ветеранов появляются во дворах домов, где живет участник войны. И каждый житель двора, а особенно школьники и студенты, теперь знают, что их сосед – настоящий герой. Спасибо волонтерам за возможность участвовать в таком важном проекте», - сказал заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор «Нижновэнерго» Вячеслав Горев.

Юрий Александрович Дулин родился 8 ноября 1925 года в городе Горьком. С 1941 года работал на заводе имени Ленина на Мызе, затем был переведен на завод «Двигателей революции». В августе 1943-го Юрия призвали в ряды Красной Армии. Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе 386-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона на Курской дуге. После обороны Севастополя дивизион перебросили на Западную Украину. В районе одного из прикарпатских городов Дулин был контужен. Впоследствии в составе 4-го Украинского фронта освобождал Венгрию, Польшу, Чехословакию, участвовал в штурме Франкфурта-на-Одере. Победу встретил 8 мая 1945 года в Праге.

По окончании войны продолжал служить в Закарпатье сначала в городе Мукачеве, затем – в городе Станиславе. После этого был отправлен в Германию, в Веймар. В 1950-м демобилизован. Работал в Горьком на заводе имени Фрунзе. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Боевого Красного Знамени и Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.» и другими правительственными наградами.