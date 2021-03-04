По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в феврале 2021 года составило 8877,1 млн кВт•ч, что на 5,8 % больше, чем в феврале прошлого года. Без учета влияния 29 февраля 2020 года рост электропотребления составил 9,5 %.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в феврале 2021 года составила 10139,8 млн кВт•ч, что что на 1,1 % больше, чем годом ранее. Без учета влияния 29 февраля 2020 года рост выработки электроэнергии составил 4,6 %.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в феврале 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 5169,4 млн кВт•ч, что на 8,4 % больше, чем в феврале 2020 года. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в феврале 2021 года составила 1081,3 млн кВт•ч, что на 7,2 % больше, чем за то же месяц прошлого года. Атомными электростанциями (АЭС) в феврале 2021 года выработано 3015,9 млн кВт•ч, что на 10,6 % меньше, чем годом ранее. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в феврале 2021 года выработали 872,5 млн кВт•ч, что на 0,7 % меньше, чем в феврале прошлого года.

Данные за февраль 2021 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2020 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2020 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 628,5 7,2 703,0 7,2 Калининградская область (Балтийское РДУ) 605,2 0,3 430,3 7,3 Республика Карелия (Карельское РДУ) 472,4 0,1 749,6 7,6 Мурманская область (Кольское РДУ) 1510,3 1,5 1086,9 -1,3 Республика Коми (Коми РДУ) 901,4 1,5 802,7 1,3 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 5836,1 0,8 4475,6 7,6 Новгородская область (Новгородское РДУ) 184,0 -6,7 413,1 5,3 Псковская область (Новгородское РДУ) 1,9 -17,9 216,0 11,7

Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за первые два месяца 2021 года составило 18207,8 млн кВт•ч, что на 5,2 % больше, чем за такой же период 2020 года. Без учета влияния 29 февраля 2020 года рост электропотребления составил 7,0 %.

Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за январь – февраль 2021 года составила 20778,2 млн кВт•ч, что на 2,2 % меньше, чем за такой же период 2020 года. Без учета влияния 29 февраля 2020 года снижение выработки электроэнергии составило 0,6 %.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение двух месяцев 2021 года несли ТЭС, выработка которых составила 10523,8 млн кВт•ч, что на 7,9 % больше, чем в январе – феврале 2020 года. Выработка ГЭС за два месяца 2021 года составила 2235,3 млн кВт•ч, что на 5,0 % больше, чем за такой же период 2020 года. АЭС за два месяца 2021 года выработано 6211,8 млн кВт•ч, что на 17,7 % меньше, чем за январь – февраль 2020 года. ТЭС ПП за два месяца 2021 года выработали 1805,8 млн кВт•ч, что на 0,1 % меньше, чем за такой же период 2020 года.

Данные за два месяца 2021 года

Энергосистема региона/ РДУ Выработка, млн кВт•ч Относительно 2020 года, % Потребление, млн кВт•ч Относительно 2020 года, % Архангельская область (Архангельское РДУ) 1291,4 6,5 1456,4 7,6 Калининградская область (Балтийское РДУ) 1267,9 0,3 888,3 7,7 Республика Карелия (Карельское РДУ) 1004,0 3,0 1538,2 7,0 Мурманская область (Кольское РДУ) 3150,9 -0,1 2273,6 -1,6 Республика Коми (Коми РДУ) 1881,5 2,4 1668,2 2,0 Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ) 11820,8 -4,9 9098,0 6,6 Новгородская область (Новгородское РДУ) 346,5 -2,4 844,7 4,2 Псковская область (Новгородское РДУ) 15,2 228,1 440,4 11,3

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.

Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционную зону Ленинградского РДУ входит энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а Новгородского РДУ – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.

Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,8 млн человек.

Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 138 электростанций (в том числе 115 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 23,6 тыс. МВт, 1134 электрические подстанции 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2021).

Информация для контактов

Пресс-центр Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада

194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 31

Тел.: +7 (812) 595-83-15; факс: +7 (812) 595-83-53.