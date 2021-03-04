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4 марта 2021, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОДУ СЕВЕРО-ЗАПАДА, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2035, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада в феврале 2021 года составило 8877,1 млн кВт•ч, что на 5,8 % больше, чем в феврале прошлого года. Без учета влияния 29 февраля 2020 года рост электропотребления составил 9,5 %.
Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в феврале 2021 года составила 10139,8 млн кВт•ч, что что на 1,1 % больше, чем годом ранее. Без учета влияния 29 февраля 2020 года рост выработки электроэнергии составил 4,6 %.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в феврале 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 5169,4 млн кВт•ч, что на 8,4 % больше, чем в феврале 2020 года. Выработка гидравлических электростанций (ГЭС) в феврале 2021 года составила 1081,3 млн кВт•ч, что на 7,2 % больше, чем за то же месяц прошлого года. Атомными электростанциями (АЭС) в феврале 2021 года выработано 3015,9 млн кВт•ч, что на 10,6 % меньше, чем годом ранее. Электростанции промышленных предприятий (ТЭС ПП) в феврале 2021 года выработали 872,5 млн кВт•ч, что на 0,7 % меньше, чем в феврале прошлого года.
Данные за февраль 2021 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2020 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2020 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
628,5
|
7,2
|
703,0
|
7,2
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
605,2
|
0,3
|
430,3
|
7,3
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
472,4
|
0,1
|
749,6
|
7,6
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
1510,3
|
1,5
|
1086,9
|
-1,3
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
901,4
|
1,5
|
802,7
|
1,3
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
5836,1
|
0,8
|
4475,6
|
7,6
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
184,0
|
-6,7
|
413,1
|
5,3
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
1,9
|
-17,9
|
216,0
|
11,7
Потребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за первые два месяца 2021 года составило 18207,8 млн кВт•ч, что на 5,2 % больше, чем за такой же период 2020 года. Без учета влияния 29 февраля 2020 года рост электропотребления составил 7,0 %.
Выработка электроэнергии в ОЭС Северо-Запада за январь – февраль 2021 года составила 20778,2 млн кВт•ч, что на 2,2 % меньше, чем за такой же период 2020 года. Без учета влияния 29 февраля 2020 года снижение выработки электроэнергии составило 0,6 %.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Северо-Запада в течение двух месяцев 2021 года несли ТЭС, выработка которых составила 10523,8 млн кВт•ч, что на 7,9 % больше, чем в январе – феврале 2020 года. Выработка ГЭС за два месяца 2021 года составила 2235,3 млн кВт•ч, что на 5,0 % больше, чем за такой же период 2020 года. АЭС за два месяца 2021 года выработано 6211,8 млн кВт•ч, что на 17,7 % меньше, чем за январь – февраль 2020 года. ТЭС ПП за два месяца 2021 года выработали 1805,8 млн кВт•ч, что на 0,1 % меньше, чем за такой же период 2020 года.
Данные за два месяца 2021 года
|
Энергосистема региона/ РДУ
|
Выработка, млн кВт•ч
|
Относительно
2020 года, %
|
Потребление, млн кВт•ч
|
Относительно 2020 года, %
|
Архангельская область
(Архангельское РДУ)
|
1291,4
|
6,5
|
1456,4
|
7,6
|
Калининградская область (Балтийское РДУ)
|
1267,9
|
0,3
|
888,3
|
7,7
|
Республика Карелия (Карельское РДУ)
|
1004,0
|
3,0
|
1538,2
|
7,0
|
Мурманская область
(Кольское РДУ)
|
3150,9
|
-0,1
|
2273,6
|
-1,6
|
Республика Коми
(Коми РДУ)
|
1881,5
|
2,4
|
1668,2
|
2,0
|
Санкт-Петербург и Ленинградская область (Ленинградское РДУ)
|
11820,8
|
-4,9
|
9098,0
|
6,6
|
Новгородская область
(Новгородское РДУ)
|
346,5
|
-2,4
|
844,7
|
4,2
|
Псковская область (Новгородское РДУ)
|
15,2
|
228,1
|
440,4
|
11,3
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Северо-Запада складываются из показателей энергосистем Мурманской, Новгородской, Псковской, Архангельской и Калининградской областей, энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также энергосистем Республики Карелия и Республики Коми.
Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада
Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» управляет режимом восьми энергосистем ОЭС Северо-Запада, расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, республик Карелия и Коми.
Режимами работы энергосистем Северо-Запада управляют семь филиалов АО «СО ЕЭС» региональных диспетчерских управлений: Архангельское, Балтийское, Карельское, Кольское, Коми, Ленинградское, Новгородское, при этом в операционную зону Ленинградского РДУ входит энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а Новгородского РДУ – энергосистемы Новгородской и Псковской областей.
Площадь территории операционной зоны ОДУ Северо-Запада – 1544,4 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 12,8 млн человек.
Электроэнергетический комплекс ОЭС Северо-Запада образуют 138 электростанций (в том числе 115 электростанций установленной мощностью 5 МВт и выше) суммарной установленной мощностью более 23,6 тыс. МВт, 1134 электрические подстанции 110–750 кВ и 1560 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью около 45,5 тыс. км в одноцепном исполнении (все данные приведены по состоянию на 01.01.2021).
Информация для контактов
Пресс-центр Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада
194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 31
Тел.: +7 (812) 595-83-15; факс: +7 (812) 595-83-53.
E-mail: sekr@odusz.so-ups.ru
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