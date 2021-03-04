Зачем компания тратит деньги на выставку?
4 марта 2021, 14:59
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
«Россети Северный Кавказ» за два месяца текущего года приняли 3 850 заявок на технологическое присоединение потребителей к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Суммарная мощность для запрашиваемых подключений составила превысила 293 МВт. Это почти на 50 МВт или 20 % больше, чем аналогичные показатели прошлого года.
- Повышенный спрос энергетики отмечают в Дагестане, где за два месяца в адрес филиала поступило 1 533 заявки на 48,3 МВт.
- В Северной Осетии запросили самый большой объем мощности – здесь специалисты готовятся осуществить 386 технологических присоединений почти на 198 МВт.
- В Чеченской Республике ведется работа по 723 договорам технологического присоединения на 8,8 МВт.
- На Ставрополье к сетям регионального филиала планируется подключение 534 объектов на 14,5 МВт.
- В Кабардино-Балкарии 455 новым потребителям готовятся выдать 11 МВт.
- Специалисты в Карачаево-Черкесии выполняют обязательства по 160 заявкам почти на 11 МВт мощности.
- В Ингушетии 59 новых объектов обеспечат 2 МВт мощности.
В числе заявителей, которым энергокомпания в ближайшее время обеспечит статус новых потребителей «Россети Северный Кавказ», – 15 медицинских учреждений и две общеобразовательные школы на Ставрополье, две насосные станции для сельскохозяйственных нужд и плодохранилище в Кабардино-Балкарии, Новолакский переселенческий район с социальной инфраструктурой и Центр медицинской и психологической реабилитации в Дагестане, военный комиссариат в Ингушетии, завод по изготовлению стеклотары в Северной Осетии и насосная станция в Карачаево-Черкесии.
«Планомерный рост показателей запрашиваемой мощности, который мы наблюдаем, – результат упорного труда энергетиков и самая высокая оценка партнеров. Это значит, что наша задача – сделать сетевую инфраструктуру максимально доступной для всех групп потребителей - системно решается и уже приносит первые плоды. Конечно, мы продолжим работать над повышением эффективности использования имеющихся мощностей и качеством обслуживания клиентов. Технологическое присоединение к электрическим сетям компании всегда будет на особом контроле, поскольку это приоритетная задача всего холдинга», – отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.
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