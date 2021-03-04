«Россети Северный Кавказ» за два месяца текущего года приняли 3 850 заявок на технологическое присоединение потребителей к централизованным электрическим сетям компании в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Суммарная мощность для запрашиваемых подключений составила превысила 293 МВт. Это почти на 50 МВт или 20 % больше, чем аналогичные показатели прошлого года.

Повышенный спрос энергетики отмечают в Дагестане, где за два месяца в адрес филиала поступило 1 533 заявки на 48,3 МВт.

В Северной Осетии запросили самый большой объем мощности – здесь специалисты готовятся осуществить 386 технологических присоединений почти на 198 МВт.

В Чеченской Республике ведется работа по 723 договорам технологического присоединения на 8,8 МВт.

На Ставрополье к сетям регионального филиала планируется подключение 534 объектов на 14,5 МВт.

В Кабардино-Балкарии 455 новым потребителям готовятся выдать 11 МВт.

Специалисты в Карачаево-Черкесии выполняют обязательства по 160 заявкам почти на 11 МВт мощности.

В Ингушетии 59 новых объектов обеспечат 2 МВт мощности.

В числе заявителей, которым энергокомпания в ближайшее время обеспечит статус новых потребителей «Россети Северный Кавказ», – 15 медицинских учреждений и две общеобразовательные школы на Ставрополье, две насосные станции для сельскохозяйственных нужд и плодохранилище в Кабардино-Балкарии, Новолакский переселенческий район с социальной инфраструктурой и Центр медицинской и психологической реабилитации в Дагестане, военный комиссариат в Ингушетии, завод по изготовлению стеклотары в Северной Осетии и насосная станция в Карачаево-Черкесии.