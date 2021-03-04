Зачем компания тратит деньги на выставку?
4 марта 2021, 17:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Напоминаем, что открыта регистрация делегатов на 48-ю Сессию СИГРЭ, которая пройдет с 20 по 25 августа 2021 года в гибридном формате: очно в Париже (Франция) и онлайн. Сессия 2021 приурочена к 100 летнему юбилею СИГРЭ.
Окончательный формат проведения Сессии будет уточнен в апреле-мае 2021 года в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире.
При регистрации делегаты могут выбрать формат участия: очно или онлайн (размер регистрационных взносов не зависит от формата участия, смена формата участия доступна до 29 июля 2021 года). До 30 апреля 2021 года действует сниженный тариф.
В случае отмены очного участия, прошедшие регистрацию на очное участие делегаты смогут выбрать один из 3-х вариантов: принять участие в электронной сессии 2021, перенести свою регистрацию на Сессию 2022 или отменить участие с возвратом регистрационного взноса (за вычетом административных расходов).
Если вы уже зарегистрированы на участие в 48-й Сессии, в ближайшее время Центральный офис СИГРЭ направит вам письмо, содержащее ссылку и данные для активации личного аккаунта, где вы сможете выбрать тип вашего участия в Сессии 2021.
Более подробная информация по регистрации делегатов Сессии, тарифам и оплате участия в научной программе доступна в разделе 48-й Сессии.
В случае возникновения вопросов просим обращаться к Закировой Светлане:
Тел.: 8-800-200-18-81 (доб.: 59-52)
Моб.: 8(926)151-20-17
E-mail: cigre@cigre.ru
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