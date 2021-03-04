Напоминаем, что открыта регистрация делегатов на 48-ю Сессию СИГРЭ, которая пройдет с 20 по 25 августа 2021 года в гибридном формате: очно в Париже (Франция) и онлайн. Сессия 2021 приурочена к 100 летнему юбилею СИГРЭ.

Окончательный формат проведения Сессии будет уточнен в апреле-мае 2021 года в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире.

При регистрации делегаты могут выбрать формат участия: очно или онлайн (размер регистрационных взносов не зависит от формата участия, смена формата участия доступна до 29 июля 2021 года). До 30 апреля 2021 года действует сниженный тариф.

В случае отмены очного участия, прошедшие регистрацию на очное участие делегаты смогут выбрать один из 3-х вариантов: принять участие в электронной сессии 2021, перенести свою регистрацию на Сессию 2022 или отменить участие с возвратом регистрационного взноса (за вычетом административных расходов).

Если вы уже зарегистрированы на участие в 48-й Сессии, в ближайшее время Центральный офис СИГРЭ направит вам письмо, содержащее ссылку и данные для активации личного аккаунта, где вы сможете выбрать тип вашего участия в Сессии 2021.

Более подробная информация по регистрации делегатов Сессии, тарифам и оплате участия в научной программе доступна в разделе 48-й Сессии.