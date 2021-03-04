Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на вторую очередь I этапа реконструкции канала.

Донской магистральный канал, соединяющий бассейны Дона и Маныча, находится в Мартыновском и Волгодонском районах Ростовской области. Чтобы обеспечить растущее животноводство региона достаточным количеством кормов необходимо увеличить объем подаваемой воды на орошение, но пропускной способности Донского магистрального канала недостаточно, чтобы обеспечить площади необходимой поливной нормой и распреснить Манычские водохранилища. Для предотвращения выбытия из оборота 144 тыс. га орошаемых площадей и обводнения Манычских водохранилищ проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, предусмотрена реконструкция канала.

Работы в рамках второй очереди I этапа реконструкции, направленные на восстановление пропускной способности участков канала до 165 куб. м и 110 куб. м в секунду соответственно, пройдут на участках ПК367+40 по ПК406+60 протяженностью 3,92 км и ПК774+00 – ПК824+00 протяженностью 5 км.

Участок ПК367+40 по ПК406+60 располагается между тоннелем и дюкером. В ходе реализации проекта запланировано восстановление железобетонных поверхностей оголовков северного и южного порталов тоннеля, а также замена гидромеханического оборудования. Над тоннелем реконструируют три здания управления затворами, заменят мостовые краны, заменят электролебедки, электродвигатели и полиспасты, реконструируют здание трансформаторной подстанции, выполнят реконструкцию наружной поверхности ниток дюкера, люков откачки воды и выходного оголовка сбросного сооружения.

Кроме того, в ходе реализации проекта будет реконструировано рыбозащитное сооружение канала на ПК100+00. Здесь выполнят восстановление бетона дна и стен, замену рыбозащитных сеток и оборудования, расчистку обводного канала, обеспечивающего необходимый гидравлический режим его работы, и другие необходимые работы.

Проект разработан ООО «Донсельхозводстрой». Застройщик - ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ростовской области».

Фото: dsvs-rostov.com