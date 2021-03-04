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"Россети ФСК ЕЭС" ввела в работу линию связи протяженностью 365 км в электросетях Северо-Запада

Россети ФСК ЕЭС ввела в работу линию связи протяженностью 365 км в электросетях Северо-Запада

4 марта 2021, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ВОЛС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС) завершила прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Псков – Новосокольники – Смоленск – Брянск – Найтоповичи» протяженностью 365 км. Цифровизация каналов связи позволит повысить наблюдаемость сетевой инфраструктуры и эффективность технологического управления.

Новая ВОЛС смонтирована на опорах линий электропередачи 220 кВ и 330 кВ, которые расположены в трех регионах – Псковской, Смоленской и Брянской областях. В качестве системы передачи информации применено решение на основе технологии спектрального уплотнения каналов DWDM (скорость передачи – до 100 Гбит/с). Внедренное оборудование преимущественно российского производства.

Работы выполнены на ЛЭП, задействованных в электроснабжении территорий с общим населением 2,7 млн человек. В числе крупнейших потребителей находятся инфраструктурные объекты Российских железных дорог, Смоленский завод радиодеталей, НПО «Измеритель» (управляется ГК «Ростех»), а также ПО «Кристалл» – крупнейший производитель бриллиантов в России и Европе.

По итогам реализации проекта общая протяженность ВОЛС в магистральных электросетях Северо-Запада достигла 12,6 тыс. км. Цифровой связью обеспечено более 95% всех энергообъектов. До конца 2022 года планируется строительство еще 559 км ВОЛС, которые будут проложены на основных магистральных ЛЭП в Республике Коми и Брянской области.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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