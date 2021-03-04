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"Россети Ленэнерго" готовы к миграции птиц

Россети Ленэнерго готовы к миграции птиц

4 марта 2021, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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Специалисты «Россети Ленэнерго» приступили к профилактическим работам на воздушных сетях с целью минимизации риска технологических нарушений, связанных с гнездованием птиц.

Одно из ключевых направлений работы – монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) на воздушных линиях 6-10 кВ. Он покрыт специальной полимерной оболочкой, которая исключает контакт птиц с токонесущей частью провода, а также обеспечивает надежное электроснабжение потребителей даже в случае непогоды. В 2021 году «Россети Ленэнерго» проведут замену около 400 км неизолированного провода на СИП.

Также в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей и предотвращения технологических нарушений из-за воздействия птиц «Россети Ленэнерго» устанавливают птицезащитные устройства (ПЗУ). В рамках производственной программы в 2020 году компания смонтировала 3208 ПЗУ разного типа: антиприсадочного, изолирующего и барьерного.

Гнездование птиц на электросетевых объектах – серьезная проблема для энергетиков. По возвращению в районы обитания птицы часто селятся на опорах линий электропередачи и в порталах подстанций открытого типа. При строительстве гнезд они используют в качестве материала обрезки проволоки, которые, попадая на провода и на неизолированные токоведущие части оборудования, могут привести к нештатным ситуациям. Для снижения риска нарушений специалисты проводят внеплановые осмотры линий с целью выявления мест гнездования птиц.

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Источник: Россети Ленэнерго

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