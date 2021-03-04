 
Инновации (разработки)

"Швабе" запатентовал устройство для контроля высоковольтного оборудования

Швабе запатентовал устройство для контроля высоковольтного оборудования

4 марта 2021, 15:15
Рубрика: Инновации
Метки: ШВАБЕ, РОСТЕХ, РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
Источник: Ростех

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
152

Предлагаемое техническое решение в будущем сможет применяться в оборудовании для дистанционного профилактического и предаварийного контроля наружных изоляционных конструкций электроэнергетического комплекса. Патент на устройство в области электроизмерительной техники получила организация холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в Казани. 

Разработкой устройства занималось НПО «Государственный институт прикладной оптики» (НПО ГИПО) холдинга. Техническим результатом изобретения стало повышение вероятности обнаружения и точности измерения электрического разряда в любое время суток при сохранении небольших массогабаритных характеристик устройства. Добиться этого удалось за счет применения одного компактного зеркального объектива, общего для наблюдательной и измерительной ветвей, а также пропускающей дифракционной решетки. 

«Возникающие в высоковольтном оборудовании повреждения, например вследствие нарушения целостности элементов конструкций, могут вызывать дополнительный нагрев ее элементов и поверхностные разряды, включая коронные, которые приводят к потерям электроэнергии, повреждению изоляции, а также создают свечение и радиопомехи. Наше устройство позволит обнаруживать и измерять эти разряды в любое время суток в режиме реального времени», – отметил генеральный директор НПО ГИПО Виллен Балоев

В будущем запатентованное устройство может быть задействовано в мониторинге изоляторов воздушных линий электропередачи, опорной изоляции подстанционного оборудования, высоковольтных блоков питания мощных лазерных установок, а также изоляторов железнодорожной контактной сети переменного тока и ряда других сооружений.

 Фото: «Швабе»

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Ростех

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Выполнены новые этапы разработки российского толерантного топлива для АЭС 04.03.2021
Выполнены новые этапы разработки российского толерантного топлива для АЭС
Гибридные коммутационные кабели с витыми парами категории 8.1 - 8.2 03.03.2021
Гибридные коммутационные кабели с витыми парами категории 8.1 - 8.2
В России будет создан первый полигон для испытаний, имитирующий реальное месторождение 02.03.2021
В России будет создан первый полигон для испытаний, имитирующий реальное месторождение
Комбинированные кабели для широкого выбора расстояний при передаче данных и электроэнергии 02.03.2021
Комбинированные кабели для широкого выбора расстояний при передаче данных и электроэнергии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели RusCable
+