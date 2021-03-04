Предлагаемое техническое решение в будущем сможет применяться в оборудовании для дистанционного профилактического и предаварийного контроля наружных изоляционных конструкций электроэнергетического комплекса. Патент на устройство в области электроизмерительной техники получила организация холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в Казани.

Разработкой устройства занималось НПО «Государственный институт прикладной оптики» (НПО ГИПО) холдинга. Техническим результатом изобретения стало повышение вероятности обнаружения и точности измерения электрического разряда в любое время суток при сохранении небольших массогабаритных характеристик устройства. Добиться этого удалось за счет применения одного компактного зеркального объектива, общего для наблюдательной и измерительной ветвей, а также пропускающей дифракционной решетки.

«Возникающие в высоковольтном оборудовании повреждения, например вследствие нарушения целостности элементов конструкций, могут вызывать дополнительный нагрев ее элементов и поверхностные разряды, включая коронные, которые приводят к потерям электроэнергии, повреждению изоляции, а также создают свечение и радиопомехи. Наше устройство позволит обнаруживать и измерять эти разряды в любое время суток в режиме реального времени», – отметил генеральный директор НПО ГИПО Виллен Балоев.

В будущем запатентованное устройство может быть задействовано в мониторинге изоляторов воздушных линий электропередачи, опорной изоляции подстанционного оборудования, высоковольтных блоков питания мощных лазерных установок, а также изоляторов железнодорожной контактной сети переменного тока и ряда других сооружений.

Фото: «Швабе»