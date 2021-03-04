 
Контракты

Стало известно, какая компания будет строить дома для переселенцев в Пензе

Стало известно, какая компания будет строить дома для переселенцев в Пензе

4 марта 2021, 16:15
Рубрика: Контракты
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: penzavzglyad.ru

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Контракт на сумму 348 374 700 рублей заключен с ООО «Строй-Партнер». Ранее компания уже заключала контракт по строительству домов в Заводском районе на меньшую сумму, однако он был расторгнут.

Напомним, контракт на строительство трех многоэтажек для переселения граждан из аварийного жилья в квартале, ограниченном улицами Беляева-Литейная-Ударная-Воровского, на сумму 301 миллион рублей был заключен с ООО «Строй-Партнер» 29 декабря прошлого года, однако 2 февраля 2021 года его расторгли. В соглашении о расторжении муниципального контракта было отмечено, что стороны не имеют и не будут иметь претензий друг к другу по выполнению условий контракта, а также в связи с досрочным расторжением контракта по соглашению сторон.

Информация об отборе заявок на участие в электронном аукционе по выполнению работ по строительству многоэтажек для переселенцев на сайте Единой информационной системы в сфере закупок появилась 25 февраля. Протокол собрания единой комиссии МКУ УКС города Пензы по рассмотрению единственной заявки по электронному аукциону опубликован 4 февраля. Согласно документу, комиссией принято решение признать заявку единственного участника электронного аукциона ООО «СТРОЙ-ПАРТНЕР» соответствующей требованиям и заключить с ним муниципальный контракт по начальной (максимальной) цене контракта - 348 374 700 рублей.

Работы будут проводиться в один этап и должны начаться 22 марта, а закончиться - 1 декабря 2021 года. Контрактом предусмотренно возведение трех жилых домов разной этажности - два шестиэтажных дома на 17 и 18 квартир и дом с переменной этажностью - 7 и 9 этажей - на 207 квартир. В настоящее время подписанного контракта в единой информационной системе в сфере закупок не обнаружено.

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Источник: penzavzglyad.ru

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