 
Инвестиции (проекты)

Судно "Академик Черский" присоединится к укладке труб "Северного потока - 2"

Судно Академик Черский присоединится к укладке труб Северного потока - 2

4 марта 2021, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: СЕВЕРНЫЙ ПОТОК - 2, Nord Stream 2
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
253

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" приступит к укладке трубопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании после завершения ходовых и предэксплуатационных испытаний. Об этом говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - сказали в компании.

Nord Stream 2 AG направила необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями.

"Академик Черский" покинул порт Висмар в четверг. По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, место назначения судна указано как зона открытого моря. Расчетное время прибытия - утро 5 марта.

Ранее сообщалось, что "Академик Черский" может выступить достройщиком "Северного потока - 2". Но с декабря 2020 года, когда было возобновлено строительство газопровода после годовой паузы, укладку труб ведет трубоукладочная баржа "Фортуна". Баржа уже построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, в настоящее время укладка газопровода идет в территориальных водах Дании.

Ранее о завершении финансирования "Северного потока - 2" заявили Германский концерн Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea. В конце ноября Nord Stream 2 AG сообщил ТАСС, что "Газпром" и его европейские партнеры почти на 100% обеспечили финансирование строительства газопровода "Северный поток - 2", проект обеспечен средствами для ввода трубопровода в эксплуатацию.

Фото: Судно-трубоукладчик "Академик Черский"
© Виталий Невар/ТАСС

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Инфраструктура на месте старого аэропорта Ростова обойдется в 8 млрд руб. 04.03.2021
Инфраструктура на месте старого аэропорта Ростова обойдется в 8 млрд руб.
Китайская компания инвестирует в создание коксохимического предприятия в ДФО 04.03.2021
Китайская компания инвестирует в создание коксохимического предприятия в ДФО
Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию 04.03.2021
Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
В 2021 году на участке Тихорецкая — Козырьки обновят 64 км железнодорожных путей 04.03.2021
В 2021 году на участке Тихорецкая — Козырьки обновят 64 км железнодорожных путей

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главные новости недели RusCable
+