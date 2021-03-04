Судно-трубоукладчик "Академик Черский" приступит к укладке трубопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании после завершения ходовых и предэксплуатационных испытаний. Об этом говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" вышло из порта Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний. После их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", - сказали в компании.

Nord Stream 2 AG направила необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA). Все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями.

"Академик Черский" покинул порт Висмар в четверг. По данным портала отслеживания судов MarineTraffic, место назначения судна указано как зона открытого моря. Расчетное время прибытия - утро 5 марта.

Ранее сообщалось, что "Академик Черский" может выступить достройщиком "Северного потока - 2". Но с декабря 2020 года, когда было возобновлено строительство газопровода после годовой паузы, укладку труб ведет трубоукладочная баржа "Фортуна". Баржа уже построила 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии, в настоящее время укладка газопровода идет в территориальных водах Дании.

Ранее о завершении финансирования "Северного потока - 2" заявили Германский концерн Uniper, OMV, Shell и Wintershall Dea. В конце ноября Nord Stream 2 AG сообщил ТАСС, что "Газпром" и его европейские партнеры почти на 100% обеспечили финансирование строительства газопровода "Северный поток - 2", проект обеспечен средствами для ввода трубопровода в эксплуатацию.

Фото: Судно-трубоукладчик "Академик Черский"

© Виталий Невар/ТАСС