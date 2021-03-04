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В Чечне до конца года введут в эксплуатацию около 200 км дорог и пять мостов

В Чечне до конца года введут в эксплуатацию около 200 км дорог и пять мостов

4 марта 2021, 11:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ЧЕЧНЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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инфраструктура, дороги, Чечня

Власти Чечни планируют в 2021 году провести ремонт и реконструкцию около 200 км дорог и пяти мостов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во "ВКонтакте" в среду.

"Только в этом году планируется ввести в эксплуатацию около 200 км дорог и пять мостов. Я побывал на месте, где планируется строительство новой автомагистрали. Она позволит напрямую соединить объездные дороги Гудермеса и Аргуна и, соответственно, повысить пропускную способность", - написал Кадыров.

Он также сообщил, что в высокогорном Галанчожском районе за 2020 и 2021 годы объем реконструкции и строительства составит 111 км. "Кроме того, продолжается модернизация трассы "Серноводск - Грозный", которая станет короче, современнее и комфортнее", - добавил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что в республике в текущем году проведут ремонт и реконструкцию более 60 объектов дорожной отрасли протяженностью 86 км по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общий объем финансирования предусматривается в сумме 1 млрд 290 млн рублей. В 2020 году ремонтные работы выполнены на трех участках региональных дорог общей протяженностью 22,7 км и на 63-х улицах городов Грозный и Аргун общей протяженностью 64,3 км.

Фото со страницы Рамзана Кадырова во "ВКонтакте"

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Источник: ТАСС

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