В Красноярском крае будут искать золото

В Северо-Енисейском районе Красноярского края в течение трех лет будут вести разведку рудного золота, сообщает RosTender.info. Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу объявил тендер на поисковые работы. Максимальная цена контракта, который заключат с победителем, составляет 323 млн рублей, финансирование работ произведут из федерального бюджета.

Заявки на участие в тендере принимают до 29 марта, 2 апреля подведут итоги закупки. К тендеру допустят обладателей лицензии на проведение работ с доступом к государственной тайне под грифом «секретно».

Геологам предстоит вести поиск на Гаревской площади Енисейского кряжа, расположенной на территории Северо-Енисейского района. Территория поиска насчитывает 70 кв. км. Специалисты до конца 2023 года будут заниматься выявлением жильно-прожилковых и прожилково-вкрапленных зон золото-сульфидно-кварцевых и золото-кварцевых руд. Они должны будут оценить прогнозные ресурсы золота категорий Р1 и P2 и разработать рекомендации по направлению дальнейших геолого-разведочных работ. Перед геологами стоит задача найти руды со средним содержанием золота не менее 2 граммов на тонну. Глубина поиска составит 200 м.

