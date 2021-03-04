В Москве построят первый дом по реновации с использованием BIM

На юге Москвы в районе Нагатинский Затон по программе реновации реализуют пилотный проект строительства жилого дома с использованием технологий информационного моделирования – BIM-технологий. Об этом «Стройгазете» сообщили в департаменте градостроительной политики Москвы.



По словам руководителя департамента Сергея Лёвкина, четырехсекционный дом на 110 квартир с одноуровневой подземной парковкой по адресу Судостроительная, вл. 15 планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. Разработка проектных решений по объекту выполнялась сразу в BIM-модели, с последующим автоматизированным выпуском необходимых чертежей и спецификаций. При проведении эксперимента применялось программное обеспечение российского производства.

«По поручению мэра Сергея Собянина Москва, как и большинство городов мира, постепенно должна переходить на цифровой формат строительства. На примере новостройки на Судостроительной мы намерены «обкатать» весь технологический цикл от проектирования до ввода жилого объекта в эксплуатацию с использованием BIM», - пояснил глава департамента.

Проектом постановления правительства РФ, который сейчас проходит обсуждение на портале нормативно-правовых актов, планируется закрепить с 1 января 2022 года обязательность применения BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла объектов социального, культурного, спортивного и образовательного назначения, финансируемых за счет бюджета. В Москве к таким объектам относятся более половины детских садов, школ, ФОКов и концертных залов.



BIM – англ. «Building Information Modelling» - информационное моделирование зданий, в русском языке имеет синоним ТИМ – «технология информационного моделирования».