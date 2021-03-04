Компания разработала радиационно-стойкие источники вторичного электропитания, обеспечивающие надежность работы электроники.

Резидент особой экономической зоны «Технополис "Москва"» внедрил в производство новую линейку источников электропитания военного и космического назначения. Продукция специально разрабатывалась для импортозамещения, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

АО «ГК «Электронинвест» разработал радиационно-стойкие источники вторичного электропитания (ИВЭП), обеспечивающие надежность работы электроники.

«Компания работает на зеленоградской площадке «Алабушево», где построила собственный завод общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров, инвестиции составили порядка 355 млн рублей. Новая разработка предназначена для радиоэлектронных систем космических аппаратов и военной техники, она специально разрабатывалась для импортозамещения. Продукция уже запущена в производство, есть первые заказчики», – рассказал руководитель ведомства.

По словам, генерального директора ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадия Дегтева, АО «ГК «Электронинвест» уже многие годы работает на рынке радиоэлектронной аппаратуры военной и специальной техники, в 2017 году компания стала резидентом столичной ОЭЗ.

«Статус резидента открыл предприятию доступ к налоговым и таможенным преференциям, что позволило реализовать инвестиционный проект максимально эффективно. В планах компании - дальнейшее оснащение производства, созданного в ОЭЗ Москвы. Что касается новой линейки продукции, то ее создателям удалось не только достичь установленных высоких технических характеристик, но и улучшить некоторые из них. При этом изделия полностью разработаны и изготовлены на отечественной элементной базе», – добавил он.

Как уточнил, генеральный директор АО «ГК «Электронинвест» Емельян Полянский, участие в российских космических программах потребовало расширения и модернизации производства.