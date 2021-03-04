В Кировском филиале «Россети Центр и Приволжье» определены планы ремонтной программы 2021 года, которая стартовала в январе и будет завершена к концу сентября. Планируется, что на мероприятия ремонтной кампании филиал направит свыше 377 миллионов рублей.

Приоритетное направление – ремонт воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов напряжения. В 2021 году запланировано отремонтировать 92 км ВЛ класса напряжения 35 и 110 кВ, а также 6 566 км распределительных сетей 10 и 0,4 кВ.

В частности, в рамках этой работы энергетики планируют заменить 4 542 изоляторов и 1 674 опор на воздушных линиях электропередачи. Все это позволит повысить надежность сетевой инфраструктуры региона. Наибольшие объемы работы в этом направлении будут сделаны в Котельничском, Лузском, Подосиновском, Верхошижемском районах.

Кроме того, в 2021 году кировские энергетики проведут ремонт на подстанциях 35 и 110 кВ. Из наиболее крупных центров питания, где в 2020 году запланированы работы, – это подстанции 110 кВ «Белая Холуница», «Верхошижемье», «Кикнур», «Даровское», «Уржум». Каждая из них отвечает за электроснабжение одноименных населенных пунктов или целых районов Кировской области.

Также в планах энергетиков проведение ремонта 1181 трансформаторной подстанции 6-10/0,4 кВ.

Важнейшим направлением работы Кировэнерго в 2021 году остается расчистка просек под ВЛ от древесно-кустарниковой поросли. Растущие на просеках деревья ставят под угрозу штатную работу воздушных линий электропередачи, проходящих по лесным массивам. Всего за год силами Кировэнерго и подрядных организаций будет расчищено более 2,8 тыс. гектаров трасс ВЛ всех классов напряжения. Также предусмотрена вырубка деревьев, которые могут упасть на линии электропередачи. Выполнить такие значительные объемы энергетикам поможет современная спецтехника.