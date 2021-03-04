Водород: обзор мнений и прогнозов. Выпуск №9

Представляем вашему вниманию очередную подборку материалов по развитию технологий производства и использования водорода и перспективам для России, которые могут заинтересовать специалистов в обрасти альтернативной энергетики, водородная энергетики и возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Роснано и Энел будут производить зелёный водород

Энел» рассматривает возможность реализации в России проектов «зелёного» водорода, об этом заявил глава компании Стефан Звегинцов. Топ-менеджер сообщил, что «Энел Россия» подписала меморандум с Роснано о потенциальном проекте выпуска «зелёного» водорода на базе ветроэлектростанции в Мурманской области. Предполагается выпуск 12 тыс. тонн водорода в год и его экспорт в Европу; инвестиции оцениваются в $320 млн. По словам Звегинцова, сейчас компания находится на стадии предварительного технико-экономического обоснования.

Читать далее: ссылка.

Россия предложила Испании рассмотреть возможность закупки водорода

Тренд Европы на декарбонизацию экономики ЕС создаёт России и Испании дополнительные возможности для создания инновационных технологических решений. На первом плане здесь - водородная энергетика, по которой мы предлагаем рассмотреть будущие экспортные поставки водорода из России в Испанию", - заявил вице-премьер Александр Новак на заседании совместной российско-испанской межправкомиссии.



Россия вовремя уловила зеленый тренд на декарбонизацию мировой экономики. По оценкам аналитиков Bloomberg к 2050 году водород будет покрывать 24% всех энергетических потребностей в мире, а его стоимость снизится до нынешних цен на газ.

Читать далее: ссылка.

В Магадане планируют открыть завод по производству электрохимических генераторов на водороде

В Магадане планируют открыть завод по производству электрохимических генераторов на водороде (с использованием топливных элементов) с целью создать новый экологически свободный от выбросов СО2 энергетический кластер. По ссылке любопытное интервью о практике бизнеса.



Топливный элемент — электрохимическое устройство, подобное гальваническому элементу, но отличающееся от него тем, что вещества для электрохимической реакции подаются в него - в отличие от ограниченного количества вещества, помещённого в реакционную зону во время изготовления гальванического элемента или аккумулятора.

Читать далее: ссылка.

В Словакии подготовлена «Национальная водородная стратегия»

24 февраля 2021 г. министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил о готовности «Национальной водородной стратегии», которая описывает подходы к исследованию водородных технологий, развитию и внедрению этих знаний на практике, в том числе планы по созданию водородных заправочных станций или экологического общественного транспорта. В документе также предлагаются конкретные проекты, в которых водород используется в качестве возобновляемого источника энергии. К ним относятся внедрение гибридных трамваев, строительство небольших зарядных станций для водородных велосипедов или строительство энергосберегающих водородных установок, работающих по принципу солнечных батарей.

Работу над проектом вела группа экспертов из Технического университета в г.Кошице, Университета Павла Йозефа Шафарика в г.Кошице и Словацкой академии наук в координации с Минэкономики Словакии. Подготовленный материал уже передан на рассмотрение правительства.

Читать далее: ссылка.

Китайская нефтяная госкорпорация Sinopec планирует построить 1000 заправок водородных автомобилей к 2025 году

Китайская нефтяная госкорпорация Sinopec опубликовала планы построить 1000 заправок водородных автомобилей в период 2021-2025 годах. В качестве пилотного проекта компания пообещала построить в этом году 27 таких заправок.

Всего в Китае через 5 лет должно быть создано 2.000 водородных заправок для заправки 150-300 тысяч водородных автомобилей.

Источник: ссылка.

Снегоход с водородным двигателем уже ездит по склонам горнолыжного региона Хинтерстодер в Австрии

Представленный BRP-Rotax в прошлом году (2020) для декарбонизации зимнего туризма, автомобиль выделяет только водяной пар и работает почти бесшумно. После полутора лет экспериментальных разработок на испытательном стенде и в автомобиле система топливных элементов теперь может работать 120 часов.



Дополнительная система заправки водородом, которая генерирует зеленый водород на месте, поддерживает автомобиль с нулевым уровнем выбросов.

Читать далее: ссылка.

Немецкие проекты по созданию электролизёров разной мощности

На рисунке обозначены проекты по созданию электролизёров разной мощности (в основном, пока небольшой), реализуемых в 2020-2021 годах.

Источник: ссылка.

Технологический центр водородных технологий в Подмосковье

Глава АФК "Система" Владимир Евтушенков предложил создать в Черноголовке (Подмосковье) совместно с Минпромторгом, Академией Наук и мэрией Москвы технологический центр водородных технологий.

Источник: ссылка.