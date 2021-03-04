Защитную дамбу в Хабаровске достроят к концу 2022 года

Министерство строительства Хабаровского края выберет нового подрядчика для завершения строительства защитной дамбы в городе Хабаровске, сообщает RosTender.info. Большую дамбу на участке от Дендрария до улицы Союзной возводят с 2015 года для защиты от наводнений южной части города. Эта часть Хабаровска пострадала от масштабного наводнения 2013 года. Первоначально гидротехническое сооружение собирались ввести в строй в 2019 году, но сроки были сорваны строительной организацией.

Министерство строительства Хабаровского края в настоящее время проводит тендер по выбору другого подрядчика. С победителем тендера ведомство готово заключить контракт стоимостью 501,6 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 11 марта, в этот же день подведут итоги закупки. Деньги на завершение дамбы поступят из краевого бюджета. Как следует из материалов тендера, 458,4 млн рублей пойдут на строительные работы, остальное – на проведение инженерных сетей и непредвиденные расходы. Как ожидается, подрядчик введет в строй защитное сооружение до 10 ноября 2022 года.

Как известно, в будущем дамбу в Хабаровске планируют благоустроить, превратив ее в большую рекреационную зону. Она будет включать в себя несколько мест отдыха общегородского значения и связывать центр Хабаровска с Большим Уссурийским островом с помощью канатной дороги. Рассматриваются предложения по строительству в зоне дамбы аквапарка и мини-Диснейленда. Кроме того, здесь предполагается разместить музейный комплекс с планетарием, яхт-клуб и лодочные, а также скейт-парк.

