ДКС поздравляет с Международным женским днём

Прямой эфир RusCableLive от 5 марта –
5 марта 2021, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника
Уважаемые коллеги и партнеры!
Поздравляем вас с Международным женским днём! В нашей компании и компаниях-партнёрах работают тысячи женщин. Многие из них занимают руководящие должности. И сегодня мы хотим поблагодарить наших коллег за всё, что они делают.
Спасибо за возможность работать вместе с вами! Без активного сотрудничества наша компания не была бы такой, какой ее знают и любят: мы не могли бы поставлять такие надежные и качественные изделия, эффективно создавать и внедрять новые продукты, принимать участие в важных проектах. Вы – наши неизменные союзники, надежные товарищи, верные партнёры, боевые подруги. Вы делаете нашу жизнь ярче, а работу – приятнее.
С праздником вас!
И пусть каждый день дарит радость!
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