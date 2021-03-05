Минпромторг России включил в федеральный реестр индустриальный парк на территории г. Москвы и на территории первой в России частной особой экономической зоны «Ступино квадрат»

В Министерстве успешно прошли проверку на соответствие федеральным требованиям к индустриальным паркам и управляющим компаниям индустриальных парков постановления № 794 две новых пром.зоны.

Первая из них - это создаваемая промплощадка «Руднево» в г. Москва, на территории которой будут созданы почти 85 тысяч м2 производственных площадей, запланировано открытие не менее 40 новых производств с объемом инвестиций 5 млрд рублей и создание до 3 тысяч рабочих мест. Ввод в эксплуатацию первых объектов индустриального парка начнется в 1 квартале 2022 года. Завершение строительно-монтажных работ и размещение резидентов запланировано в 2023 году.

Вторая площадка – это действующий индустриальный парк «Ступино квадрат», который разместился в границах одноименной особой экономической зоны на территории Московской области. Данная ОЭЗ является первой в Российской Федерации, которая создана исключительно на средства частного инвестора.

Поскольку особая экономическая зона – это исключительно налоговые и таможенные преференции, то инициатор проекта изначально принял решение о создании объектов инфраструктуры данной зоны в формате индустриального парка. Этот формат наиболее понятен зарубежным инвесторам, что показывает состав резидентов, среди которых такие компании с мировым именем, как Barilla, Mission, Monin. На сегодняшний день подготовленная инфраструктура парка составляет более 420 га и суммарный объём инвестиций резидентов превысил 20 млрд. рублей,

- сообщил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.

Включение в федеральный реестр индустриальных парков подтверждает его соответствие требованиям постановления № 794 и позволяет парку обратиться за мерами государственной поддержки федерального, а также регионального уровня, включая налоговые льготы. Сами требования формировались на основе практики работы данных объектов в Корее, Японии, Китае, Турции и других странах.