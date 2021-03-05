Испанская энергокомпания Iberdrola планирует инвестировать более € 1 млрд в строительство первой в Испании плавучей ВЭС мощностью 300 МВт. Компания намерена приступить к проектированию и разработке технических решений по строительству ВЭС в 2021 г., а ввод в эксплуатацию станции намечен на 2026 г.

Iberdrola также планирует реализовать проекты строительства плавучих ВЭС суммарной мощностью свыше 2 ГВт у берегов Галисии (Galicia), Андалусии (Andalusia) и Канарских островов (Canary Islands). На реализацию проектов планируется получить финансовую поддержку со стороны ЕС в рамках программы по поддержке новой генерации – Next Generation program.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata