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МВД построит здание Федерального центра обработки данных

МВД построит здание Федерального центра обработки данных

5 марта 2021, 14:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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МВД России построит в Москве здание Федерального центра обработки данных. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства РФ, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации.

"Осуществить в 2021-2024 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в проектирование и строительство объекта капитального строительства "Строительство Федерального центра обработки данных МВД России", - говорится в документе.

Там указано, что центр будет находиться в Москве, на Поморской улице, срок ввода его в эксплуатацию - 2024 год. На строительство выделено 7 млн рублей.

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Источник: ТАСС

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