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Поздравление президента АЭК в преддверии международного женского дня

Любимые женщины!

Весенний праздник даёт нам еще один повод, преклонив колено, признаться вам в любви и поблагодарить Всевышнего за то, что вы есть в нашей жизни. Поблагодарить вас за то, что вы бережёте семью, любовь и верность.  За то, что вы создаёте нам покой и уют, даёте нам силу каждый день идти в бой за благополучие и процветание семьи и Родины.

М.Третьяков
президент Ассоциации "Электрокабель"

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Источник: Ассоциация "Электрокабель"

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