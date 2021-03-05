Любимые женщины!

Весенний праздник даёт нам еще один повод, преклонив колено, признаться вам в любви и поблагодарить Всевышнего за то, что вы есть в нашей жизни. Поблагодарить вас за то, что вы бережёте семью, любовь и верность. За то, что вы создаёте нам покой и уют, даёте нам силу каждый день идти в бой за благополучие и процветание семьи и Родины.