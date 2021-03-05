Зачем компания тратит деньги на выставку?
5 марта 2021, 09:56
Рубрика: Мероприятия
Метки: АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, АЭК, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность
Любимые женщины!
Весенний праздник даёт нам еще один повод, преклонив колено, признаться вам в любви и поблагодарить Всевышнего за то, что вы есть в нашей жизни. Поблагодарить вас за то, что вы бережёте семью, любовь и верность. За то, что вы создаёте нам покой и уют, даёте нам силу каждый день идти в бой за благополучие и процветание семьи и Родины.
М.Третьяков
президент Ассоциации "Электрокабель"
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